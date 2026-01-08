Reposeras gratis: el supermercado con una promoción imperdible para la playa
Una reconocida lanzó una campaña para el verano y la llegada del calor que rápidamente se volvió viral en redes sociales
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Con una compra mínima, los clientes pueden llevarse una reposera de regalo, ideal para disfrutar de las vacaciones en la playa. La iniciativa generó furor entre los consumidores, aunque tiene una condición clave que conviene tener en cuenta antes de ir a comprar.
Como ya ocurrió en veranos anteriores, Coto activó una acción promocional exclusiva para la Costa Atlántica, pensada especialmente para quienes hacen sus compras durante la temporada turística. La noticia comenzó a circular a través de cuentas especializadas en ahorro y ofertas, y fue confirmada por varios usuarios que ya lograron canjear el beneficio.
El supermercado que regala reposeras
Coto entrega una reposera por cada compra de $200.000 o más, siempre que se realice de manera presencial. La promoción no aplica para compras online y está sujeta a disponibilidad de stock en cada sucursal.
Un detalle importante es que la acción es exclusiva para locales ubicados en la Costa Atlántica, puntualmente en:
-
Mar de Ajó
Cariló
Mar del Tuyú
Dos sucursales de Mar del Plata
En redes sociales, varios usuarios aseguraron que es posible llevarse más de una reposera si el monto de compra supera los $400.000, con un máximo de seis unidades por persona, tal como figura en los términos y condiciones.
La promoción estará vigente hasta agotar stock, por lo que se recomienda consultar en cada sucursal antes de realizar la compra.
Otras ofertas en televisores y aire acondicionado
Además del regalo de reposeras, Coto mantiene importantes descuentos en electrodomésticos durante los últimos días del año y el inicio de 2026, especialmente en productos de alta demanda como televisores y aires acondicionados.
Entre las ofertas más destacadas se encuentran:
Televisores
-
Smart TV LED 32” y 43” con descuentos de hasta 30%
-
Marcas como TOP HOUSE, BGH, THS y NOBLEX
Promociones exclusivas para Comunidad Coto y algunas ofertas digitales
Aires acondicionados
-
Equipos split frío/calor con rebajas de entre 20% y 25%
-
Modelos de distintas capacidades, ideales para combatir las altas temperaturas del verano
El acceso a estos beneficios se realiza a través del programa Comunidad Coto, que es gratuito y solo requiere registrarse con el DNI. Ya no es necesaria la tarjeta física, lo que agiliza el proceso en caja.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario