Horóscopo: el signo que es el más tierno del zodíaco según la astrología

La astrología también los señala como personas creativas, con gran inclinación hacia la gastronomía, el arte, la jardinería o la joyería. Su ternura se manifiesta en los gestos cotidianos y en la manera en que ponen el corazón en cada detalle de la vida.

Otros signos que son los más románticos

Aunque Cáncer se lleva el título de más tierno, no es el único que destaca por su dulzura y romanticismo. Piscis, por ejemplo, es reconocido por su empatía y su capacidad de comprender profundamente a los demás, siendo el incondicional del zodíaco.

Tauro, en tanto, apuesta al amor para toda la vida. Su romanticismo se expresa en la fidelidad y en la confianza, además de ser apasionado y proclive a las demostraciones afectivas.

Por último, Leo aporta intensidad y fuego a las relaciones, demostrando amor de manera expresiva y grandilocuente. Con el corazón como regente, se entrega al afecto con una fuerza única.