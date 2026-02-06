Horóscopo: este es el signo más protector de todo el zodíaco

La astrología explica que Cáncer protege porque necesita que su entorno esté a salvo para sentirse tranquilo. En el mapa de los signos del zodíaco, es quien abriga, aconseja y defiende en silencio. Su protección no busca reconocimiento: nace del amor genuino y de una necesidad interna de cuidar a los demás, aun cuando no se lo pidan.