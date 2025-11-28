MinutoUno

Horóscopo de hoy para Cáncer, Acuario, Piscis y los 12 signos: tu suerte para este viernes 28 de noviembre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.

Las predicciones del horóscopo en minutouno.com

Conocé las predicciones del horóscopo de este viernes 28 de noviembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.

Este día marca un cierre de semana con una energía profundamente intuitiva y emocional, ideal para la introspección y la sanación.

El viernes está regido principalmente por la Luna en Piscis (Cuarto Creciente), lo que amplifica la sensibilidad, la empatía y la necesidad de una pausa consciente. La energía invita a soltar tensiones innecesarias y a no forzar situaciones. Es un día excelente para el arte, la meditación o cualquier actividad que promueva la fluidez emocional y el equilibrio. El entorno general favorece las oportunidades prácticas para el crecimiento personal y económico.

Palabras clave del día: Intuición, empatía, fluidez.

Horóscopo del viernes 28 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Sentirás una fuerte energía de inicio y valentía para moverte y tomar decisiones rápidas. Es un día para activar cuerpo y mente. Podrías recibir invitaciones a viajes o a alejarte de la rutina. No le temas a tomar la iniciativa en aquello que venías dudando.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Luna en un signo de Tierra te ayuda a estabilizar tu rutina y mejorar temas laborales. Te sientes más seguro para avanzar en acuerdos importantes. La estabilidad económica es una realidad, así como una mayor armonía familiar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Estarás más metódico y organizado en tus finanzas. Es un buen momento para liquidar deudas y ordenar papeles. Podrías recibir una propuesta de trabajo que te conecte con el extranjero o que te exija un cambio de planes a futuro.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Día clave para trámites, gestiones y asuntos legales o contractuales. Sigue con tu despertar emocional, ya que ves las cosas con más claridad. En el amor, la estabilidad y la fuerza se mantienen, aunque debes controlar tus emociones para no tomarte a pecho pequeños problemas laborales o familiares.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu disciplina dará resultados visibles en el ámbito laboral y podrás avanzar en un objetivo que te exige decisión. Sin embargo, se activan procesos de depuración emocional intensa. Es sano reconocer cuando los demás tienen razón y dejar de lado el orgullo para sentir frescura.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu camino profesional se ordena con claridad renovada. Es un día muy apto para entrevistas, reuniones, contratos y firmas. Confía en tu intelecto y siéntete merecedor del éxito. Llegan propuestas económicas importantes y oportunidades donde menos lo esperas.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Estás en una semana de cosecha, y este día te trae un incremento económico gracias a proyectos o contactos clave. Sin embargo, la economía requiere tu atención especial: ordena papeles y salda deudas. En el amor, mejoras y brindas por buenos acuerdos afectivos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición es una guía fuerte para tomar decisiones estables y duraderas. Podrías recibir propuestas de trabajo impensadas. Necesitas un día de descanso y análisis para soltar tensiones. El tema es saber dar y recibir, permitiendo que la empatía haga su trabajo en tus sentimientos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Día con un toque muy romanticón, donde el amor se sentirá más cerca, posiblemente con un enfoque útil y realista. Tendrás éxito profesional y un objetivo en el que venías trabajando en silencio podrá concretarse. La energía es de luz y positividad de a dos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía te une a quien realmente te valora, activando mejoras afectivas. Sentirás una seguridad emocional que hace tiempo buscabas. Céntrate en tu jornada laboral; sacarás buen provecho de reuniones y entrevistas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu energía profesional se activa y tus metas se aclaran. Es un momento de reconstrucción laboral que te brinda estabilidad. Aprovecha para negociar, comunicarte mejor y tomar decisiones con una visión estratégica de futuro.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con la Luna en tu signo, estás en un día de máxima sensibilidad y percepción. El foco está en el área profesional y en tu imagen pública, donde podrías recibir reconocimientos. No fuerces nada; deja que las cosas fluyan y dedica tiempo a la introspección y la meditación para sanar y recargar energías.

