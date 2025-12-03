Horóscopo de hoy para Capricornio, Acuario, Leo y los 12 signos: tu suerte para este miércoles 3 de diciembre

El miércoles 3 de diciembre es un día ideal para el trabajo duro, la planificación a largo plazo y la concreción de metas. La Luna en Capricornio nos pide ser realistas, asumir responsabilidades y enfocarnos en la estructura. Es un buen momento para reunirse con figuras de autoridad, revisar presupuestos y dar pasos firmes hacia la construcción de nuestro futuro.