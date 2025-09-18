Horóscopo de hoy para Virgo, Escorpio, Sagitario y los 12 signos: tu suerte para este jueves 18 de septiembre
Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Leé el horóscopo acá.
Conocé las predicciones del horóscopo de este jueves 18 de septiembre de 2025 en cuestiones de salud, amor y dinero. Signo por signo.
La energía de la jornada se divide en dos grandes momentos. En la primera parte del día, la Luna continúa en el sensible signo de Cáncer, lo que nos invita a la introspección y a conectar con nuestras emociones. Sin embargo, en la tarde, la Luna cambia de signo y entra en el expresivo y confiado Leo.
Este movimiento lunar traerá un cambio de aire significativo, impulsando la creatividad, el romance y la necesidad de ser reconocidos. Con el Sol y Mercurio en Virgo, el foco sigue en el trabajo y los detalles, mientras que Venus en Leo y Marte en Libra favorecen las relaciones y el deseo de armonía.
Horóscopo del jueves 18 de septiembre de 2025
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Este día se presenta con una energía enfocada en tus relaciones personales y profesionales. Podrías sentir la necesidad de resolver conflictos pendientes o de fortalecer lazos importantes. Es un buen momento para la comunicación honesta.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
La atención estará en tu bienestar y en tu rutina diaria. Es un momento ideal para adoptar hábitos más saludables o para organizar tu espacio de trabajo. Presta atención a los pequeños detalles, ya que ahí podría estar la clave de tu éxito.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
La creatividad y la expresión personal serán tus mayores aliados. Si tienes algún proyecto artístico o una idea innovadora, este es el momento de ponerla en práctica. También podrías sentir la necesidad de divertirte y de pasar tiempo con tus seres queridos.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Tu vida familiar y tu hogar serán el centro de atención. Podrías sentir la necesidad de hacer cambios en tu casa o de pasar más tiempo con tu familia. Es un día para la introspección y para conectar con tus raíces.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
La comunicación y los viajes cortos estarán en el aire. Podrías recibir noticias importantes o tener una conversación que cambie tu perspectiva sobre algo. Es un buen momento para aprender algo nuevo o para explorar tu entorno.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
El enfoque estará en tus finanzas y en tus valores personales. Es un buen día para revisar tu presupuesto o para pensar en nuevas formas de generar ingresos. También podrías sentirte más seguro de ti mismo y de lo que quieres.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Tu personalidad brillará más que nunca. Te sentirás más seguro, encantador y diplomático. Es un día perfecto para iniciar nuevos proyectos o para dar el primer paso en cualquier área de tu vida que desees mejorar.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
La introspección y el descanso serán importantes. Este día podrías sentir la necesidad de retirarte un poco para recargar energías. Es un buen momento para meditar o para reflexionar sobre tu vida y tus metas.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Tu vida social y tus amistades serán el foco. Podrías reunirte con viejos amigos o conocer gente nueva que te inspire. Es un día para compartir ideas y para trabajar en equipo.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Tu carrera y tu reputación estarán en el punto de mira. Es un buen día para tomar la iniciativa en el trabajo y para demostrar tus habilidades. Los demás reconocerán tu esfuerzo y tu dedicación.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
La expansión y el aprendizaje serán tus temas principales. Podrías sentir la necesidad de viajar, de estudiar algo nuevo o de explorar diferentes filosofías de vida. Es un día para abrir tu mente y para buscar nuevas oportunidades.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Las transformaciones y los cambios profundos estarán en el aire. Es un día para dejar ir lo que ya no te sirve y para abrazar nuevas posibilidades. Podrías recibir un apoyo inesperado o tener una revelación importante.
