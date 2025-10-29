Horóscopo: los signos del zodíaco que podrían llenarse de plata antes que termine el 2025

Escorpio:

Este signo zodiacal se ve desafiado a revisar la forma en que maneja el dinero y las emociones profundas asociadas a la seguridad. La astrología indica que la tensión de esta cuadratura lo empuja a transformar su relación con la abundancia, dejando atrás el control excesivo y confiando más en el flujo de la vida. Escorpio atraviesa un proceso de renovación interna que, si se acepta con apertura, traerá recompensas materiales y espirituales antes de fin de año.