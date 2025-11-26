Qué conocer de Brasil: el codiciado pueblo con aguas cálidas, cristalinas y repletas de cocoteros
Este destino está ubicado en Alagoas, a pocos kilómetros de Maragogi. Además, ofrece un amplio abanico de actividades para despejar. Los detalles en la nota.
En el estado de Alagoas, un rincón sereno aparece como la opción perfecta para el verano: São Miguel dos Milagres. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, este destino de Brasil sorprende por su calma y sus extensas playas de aguas cristalinas, creando un ambiente propicio para el descanso.
A pesar de ser un sitio pequeño y con una población inferior a 10.000 habitantes, el lugar ofrece una variedad de propuestas para despejarse y realizar al aire libre. Además, otro de los puntos destacados es su gran facilidad para arribar desde diferentes puntos del territorio brasileño, asegurando un viaje rápido y sin problemas.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
Uno de los aspectos más destacados de este destino es su amplio abanico de propuestas. Por lo general, todas son en contacto con la naturaleza, asegurando una experiencia atrapante y autentica.
- Hacer snorkel en Praia do Patacho y descubrir peces y corales en aguas cristalinas.
- Dar un paseo en jangada por la costa y asomarse a bancos de arena y piscinas naturales.
- Recorrer playas y senderos en buggy, combinando aventura y paisajes increíbles.
- Probar la comida local: pescado fresco, mariscos y recetas típicas del nordeste brasileño.
- Aprovechar el clima cálido para hacer actividades al aire libre, aunque conviene llevar abrigo por si cae una lluvia pasajera.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Este rincón se ubica en el litoral norte de Alagoas, a poca distancia de Maragogi. Si bien forma parte del mismo corredor costero, conserva un ambiente más sereno, rodeado de playas y naturaleza prácticamente intacta y única en todo el territorio sudamericano.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Desde Maceió, el acceso es simple: se deben recorrer 100 kilómetros por las rutas AL-105, AL-435 y AL-101. El viaje dura cerca de dos horas y combina tramos rurales con sectores cercanos al mar hasta llegar a São Miguel dos Milagres.
