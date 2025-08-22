Horóscopo: los signos que tendrán importantes cambios en el amor

Escorpio: la verdad te hará libre

Este periodo moverá tus emociones, llevándote a descubrir verdades que estaban ocultas, secretos que aunque pueden ser dolorosos al principio, al final serán liberadores. Incluso podrías conocer una nueva pareja. Son cambios necesarios para que construyas una conexión más sólida y te liberes de relaciones que ya no te benefician.

Acuario: el amor te sorprende

La reciente Luna llena ha abierto las puertas para que tu signo reciba una serie de confesiones inesperadas. Esta temporada también trae reencuentros, y en alguno de ellos podría surgir una chispa que se transforme en una relación. Si ya tienes pareja, prepárense para vivir una de las etapas más creativas e intensas. ¡Se divertirán mucho juntos!

Piscis: es momento de un nuevo inicio

La energía de este mes te motiva a dejar atrás esas situaciones que te impiden crecer. Agosto es un buen momento para iniciar una etapa llena de romanticismo, esperanza y bienestar. Todo esto vendrá después de una conversación que quizás sea un poco difícil, pero necesaria.