NASA: la luna desconocida que orbita Urano y fue descubierta por un telescopio

En este contexto, el avance tecnológico sigue siendo fundamental. Mientras que en 1986 Voyager 2 brindó la primera mirada cercana al planeta, hoy el James Webb está llevando esa exploración a un nivel completamente distinto, ampliando el conocimiento sobre uno de los mundos más enigmáticos del Sistema Solar.

Este tipo de descubrimientos refuerzan la idea de que, incluso en nuestro propio vecindario cósmico, todavía quedan secretos por descubrir.