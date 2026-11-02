La IA determinó cuál es el acento latinoamericano más agradable de todo el mundo

El acento argentino, especialmente el porteño, fue valorado por su tono expresivo, su intensidad y su pronunciación distintiva. Por su parte, el mexicano se destacó por su ritmo pausado y su claridad al hablar. Finalmente, el acento chileno también apareció entre los más valorados, principalmente por su expresividad y su identidad sonora.

Aunque la inteligencia artificial ubicó al acento de Medellín en el primer lugar, no existe una clasificación universal ni científica que determine cuál es el acento más lindo. La percepción depende de factores culturales, experiencias personales y preferencias individuales