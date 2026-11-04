Avellaneda incorporó Inteligencia Artificial para el monitoreo de sus 2.500 cámaras de seguridad

El Municipio de Avellaneda dio un salto tecnológico en su política de prevención del delito al incorporar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para analizar el flujo de video de las calles. El sistema funciona en los ocho centros de monitoreo del distrito, asistiendo a los operadores en la supervisión de las 2.500 cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.