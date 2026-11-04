Avellaneda incorporó Inteligencia Artificial para el monitoreo de sus 2.500 cámaras de seguridad
Avellaneda anunció la implementación de un sistema tecnológico que detecta actitudes sospechosas y asiste a los operadores en tiempo real.
El Municipio de Avellaneda dio un salto tecnológico en su política de prevención del delito al incorporar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para analizar el flujo de video de las calles. El sistema funciona en los ocho centros de monitoreo del distrito, asistiendo a los operadores en la supervisión de las 2.500 cámaras de seguridad instaladas en la vía pública.
“Seguimos invirtiendo en tecnología para tener una Avellaneda más moderna, los barrios mejor cuidados, y más cerca de la comunidad”, destacó la intendenta Magdalena Sierra al presentar la iniciativa.
Qué detecta la Inteligencia Artificial en las calles
El software implementado escanea en vivo el comportamiento en zonas sensibles como comercios, escuelas, estaciones, cajeros automáticos, plazas, edificios públicos y puntos definidos estadísticamente como riesgosos. El algoritmo permite detectar de manera automática:
- Permanencia excesiva en un lugar determinado.
- Merodeo y movimientos físicos repetidos.
- Cruce de líneas virtuales y aproximación a zonas restringidas.
- Intrusión y accesos no autorizados a predios cerrados.
- Seguimiento específico de personas o vehículos sospechosos.
- Agrupamientos inusuales, patrones de horarios y trazado de trayectorias.
Desde la comuna explicaron que, si bien la tecnología coopera para identificar rápidamente situaciones anómalas, el equipo humano es el que toma las decisiones. Ante cada detección, el sistema emite una alerta que es verificada por el operador de turno, quien evalúa lo que sucede en la pantalla y activa el protocolo o despacho policial correspondiente.
Este escaneo inteligente se integra al ecosistema integral de prevención local. “Estas herramientas para cuidar nuestra ciudad se complementan con el ‘muro digital’: cámaras LPR que leen patentes en los accesos, tótems ‘Puntos Seguros’ y alarmas comunitarias en los barrios”, detalló la jefa comunal.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario