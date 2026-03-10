iPhone 17 vs iPhone 17e: las principales diferencias y qué teléfono de Apple conviene más comprar en este 2026
Ambos dispositivos comparten el chip A19 y conectividad 5G, pero tienen marcadas diferencias en pantalla, cámaras y batería. Conocé cuál se adapta a tu consumo.
La nueva generación de teléfonos de Apple volvió a abrir el debate entre usuarios y especialistas en tecnología. Con la llegada del iPhone 17e, la compañía amplió su catálogo ofreciendo una alternativa más accesible frente al modelo estándar.
La comparación iPhone 17e vs iPhone 17 se ha convertido en una de las búsquedas más frecuentes. Ambos dispositivos comparten buena parte del ADN tecnológico de la marca, pero presentan diferencias clave en pantalla, cámaras y batería que pueden influir en la decisión de compra.
Caracteristicas entre iPhone 17e y iPhone 17
- Chip A19 en los dos modelos.
- Sistema operativo iOS 26.
- Conectividad 5G.
- Almacenamiento base desde 256 GB.
- Conexión WiFi 7 y Bluetooth 6.
- Puerto USB C para carga y transferencia de datos.
- Compatibilidad con NFC para pagos digitales.
A partir de esta base común, la elección entre uno u otro dependerá principalmente del tipo de experiencia que busque el usuario.
iPhone 17e vs iPhone 17: cuál conviene comprar en 2026
Uno de los apartados donde más se perciben las diferencias en la comparativa iPhone 17e vs iPhone 17 es la pantalla.
El iPhone 17e incorpora una pantalla OLED Super Retina de 6.1 pulgadas, mientras que el iPhone 17 apuesta por un panel LTPO OLED de 6.3 pulgadas, ligeramente más grande y con tecnología más avanzada.
La principal diferencia está en la tasa de refresco. El iPhone 17 incluye la tecnología ProMotion, que permite alcanzar 120 Hz, mientras que el iPhone 17e mantiene 60 Hz. Esto se traduce en una experiencia visual más fluida al desplazarse por aplicaciones, navegar por internet o jugar.
Características de pantalla del iPhone 17e
- Pantalla OLED Super Retina de 6.1 pulgadas
- Resolución de 2,532 × 1,170 píxeles
- Tasa de refresco de 60 Hz
- Brillo máximo de 1,200 nits
- Diseño con notch
Características de pantalla del iPhone 17
- Pantalla LTPO OLED de 6.3 pulgadas
- Resolución de 2,622 × 1,206 píxeles
- Tasa de refresco de 120 Hz con ProMotion
- Brillo máximo de 3,000 nits
- Interfaz Dynamic Island
En la práctica, el iPhone 17 ofrece mejor visibilidad en exteriores, mayor fluidez y una interfaz más moderna, lo que puede ser clave para usuarios que consumen mucho contenido multimedia o juegan en el móvil.
Sistema de cámaras: qué cambia entre iPhone 17e y iPhone 17
La fotografía móvil sigue siendo uno de los factores determinantes al elegir smartphone. En este punto, el iPhone 17 también ofrece ventajas frente al iPhone 17e. El iPhone 17e integra una sola cámara trasera de 48 megapíxeles, suficiente para la mayoría de usuarios y capaz de grabar video en alta resolución. Sin embargo, el iPhone 17 incorpora un sistema de doble cámara, lo que amplía las posibilidades creativas.
Cámaras del iPhone 17e
- Cámara principal de 48 MP
- Apertura f/1.6
- Grabación de video en alta resolución
Cámaras del iPhone 17
- Cámara principal de 48 MP
- Cámara ultra gran angular de 48 MP
- Zoom óptico 2x
- Botón dedicado de control de cámara
La diferencia también se nota en la cámara frontal.
- iPhone 17e: 12 MP
- iPhone 17: 18 MP
Batería, autonomía y velocidad de carga
Otro punto clave en la comparativa iPhone 17e vs iPhone 17 es la autonomía. De acuerdo con las cifras oficiales de Apple, el iPhone 17 puede alcanzar hasta 30 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 17e llega aproximadamente a 26 horas. Las diferencias también se reflejan en la capacidad de batería y la carga inalámbrica.
Especificaciones del iPhone 17e
- Batería cercana a 3,602 mAh
- Carga rápida por cable
- Carga inalámbrica de 15 W
- Compatibilidad con MagSafe
Especificaciones del iPhone 17
- Mayor autonomía en reproducción de video
- Carga inalámbrica de hasta 25 W
- Compatibilidad con MagSafe
Esto significa que el iPhone 17 no solo dura más tiempo en uso intensivo, sino que también puede recargarse más rápido mediante carga inalámbrica.
iPhone 17e vs iPhone 17: cuál conviene comprar en 2026
La decisión final entre iPhone 17e y iPhone 17 depende principalmente del presupuesto y del tipo de uso. El iPhone 17e está pensado para quienes buscan acceder a la nueva generación de Apple sin pagar el precio más alto, manteniendo buen rendimiento gracias al chip A19 y al sistema operativo iOS 26. En cambio, el iPhone 17 se posiciona como la opción más completa dentro de la línea base de la serie, gracias a varias mejoras clave:
- Pantalla de 120 Hz con ProMotion
- Interfaz Dynamic Island
- Doble cámara trasera
- Mayor brillo de pantalla
- Mayor autonomía de batería
- Carga inalámbrica más rápida
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario