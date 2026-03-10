iPhone 17 vs iPhone 17e: las principales diferencias y qué teléfono de Apple conviene más comprar en este 2026

La principal diferencia está en la tasa de refresco. El iPhone 17 incluye la tecnología ProMotion, que permite alcanzar 120 Hz, mientras que el iPhone 17e mantiene 60 Hz. Esto se traduce en una experiencia visual más fluida al desplazarse por aplicaciones, navegar por internet o jugar.

Características de pantalla del iPhone 17e

Pantalla OLED Super Retina de 6.1 pulgadas

Resolución de 2,532 × 1,170 píxeles

Tasa de refresco de 60 Hz

Brillo máximo de 1,200 nits

Diseño con notch

Características de pantalla del iPhone 17

Pantalla LTPO OLED de 6.3 pulgadas

Resolución de 2,622 × 1,206 píxeles

Tasa de refresco de 120 Hz con ProMotion

con ProMotion Brillo máximo de 3,000 nits

Interfaz Dynamic Island

En la práctica, el iPhone 17 ofrece mejor visibilidad en exteriores, mayor fluidez y una interfaz más moderna, lo que puede ser clave para usuarios que consumen mucho contenido multimedia o juegan en el móvil.

Sistema de cámaras: qué cambia entre iPhone 17e y iPhone 17

La fotografía móvil sigue siendo uno de los factores determinantes al elegir smartphone. En este punto, el iPhone 17 también ofrece ventajas frente al iPhone 17e. El iPhone 17e integra una sola cámara trasera de 48 megapíxeles, suficiente para la mayoría de usuarios y capaz de grabar video en alta resolución. Sin embargo, el iPhone 17 incorpora un sistema de doble cámara, lo que amplía las posibilidades creativas.

Cámaras del iPhone 17e

Cámara principal de 48 MP

Apertura f/1.6

Grabación de video en alta resolución

Cámaras del iPhone 17

Cámara principal de 48 MP

Cámara ultra gran angular de 48 MP

Zoom óptico 2x

Botón dedicado de control de cámara

La diferencia también se nota en la cámara frontal.

iPhone 17e: 12 MP

iPhone 17: 18 MP

Batería, autonomía y velocidad de carga

Otro punto clave en la comparativa iPhone 17e vs iPhone 17 es la autonomía. De acuerdo con las cifras oficiales de Apple, el iPhone 17 puede alcanzar hasta 30 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 17e llega aproximadamente a 26 horas. Las diferencias también se reflejan en la capacidad de batería y la carga inalámbrica.

Especificaciones del iPhone 17e

Batería cercana a 3,602 mAh

Carga rápida por cable

Carga inalámbrica de 15 W

Compatibilidad con MagSafe

Especificaciones del iPhone 17

Mayor autonomía en reproducción de video

Carga inalámbrica de hasta 25 W

Compatibilidad con MagSafe

Esto significa que el iPhone 17 no solo dura más tiempo en uso intensivo, sino que también puede recargarse más rápido mediante carga inalámbrica.

iPhone 17e vs iPhone 17: cuál conviene comprar en 2026

La decisión final entre iPhone 17e y iPhone 17 depende principalmente del presupuesto y del tipo de uso. El iPhone 17e está pensado para quienes buscan acceder a la nueva generación de Apple sin pagar el precio más alto, manteniendo buen rendimiento gracias al chip A19 y al sistema operativo iOS 26. En cambio, el iPhone 17 se posiciona como la opción más completa dentro de la línea base de la serie, gracias a varias mejoras clave: