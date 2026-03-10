Los ejercicios que aseguran que disminuyen la depresión
Un estudio reveló que realizar ejercicios breves contra la depresión puede mejorar el estado de ánimo y reforzar la confianza personal durante varias semanas.
Un estudio de la Universidad de Ratisbona, en Alemania, reveló que dedicar apenas 10 minutos de actividad física moderada puede ayudar a reducir síntomas de depresión y mejorar la salud mental. Los resultados, publicados en Psychology of Sport and Exercise, muestran que incluso sesiones cortas de movimiento generan efectos positivos en el estado de ánimo.
Los investigadores señalaron que estos ejercicios breves pueden fortalecer la sensación de control personal y contribuir al bienestar emocional. En muchos casos, las mejoras en la salud se mantuvieron hasta 30 días después de realizar la actividad física.
Qué tipo de ejercicio funciona
El estudio también remarca que no hace falta realizar entrenamientos exigentes para obtener beneficios en la salud. Con apenas incorporar actividad física moderada que aumente levemente el ritmo cardíaco ya se pueden generar efectos positivos en el estado de ánimo y en el bienestar mental.
Entre las actividades simples que pueden ayudar a mejorar la salud emocional se destacan:
- Caminar a paso rápido
- Subir escaleras de manera constante
- Bailar de forma ligera
- Saltar la cuerda suavemente
Estos movimientos cotidianos funcionan como pequeños estímulos para la salud mental, ya que activan el cuerpo, liberan energía y generan una sensación inmediata de logro personal, algo clave para fortalecer el ánimo.
Por qué es tan útil para la depresión
Uno de los hallazgos más importantes del estudio está relacionado con la autoeficacia, un concepto de la salud mental que se refiere a la confianza en la propia capacidad para enfrentar desafíos. Tras realizar actividad física breve, los participantes mostraron mejoras claras en su estado de ánimo y en su bienestar emocional. Estos son algunos beneficios:
- Mejora inmediata del estado de ánimo
- Mayor sensación de control personal
- Más motivación para realizar otras actividades
- Efectos positivos que pueden durar hasta un mes
Los investigadores señalan que muchas personas con depresión evitan hacer ejercicio porque creen que requiere demasiado esfuerzo. Sin embargo, incluso una breve actividad física puede actuar como un impulso para la salud mental, ayudando a romper el ciclo de falta de energía.
De todos modos, los especialistas aclaran que estos ejercicios no reemplazan los tratamientos médicos ni la terapia psicológica, aunque sí pueden ser un complemento útil para cuidar la salud y mejorar el bienestar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario