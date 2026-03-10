Los ejercicios que aseguran que disminuyen la depresión

Por qué es tan útil para la depresión

Uno de los hallazgos más importantes del estudio está relacionado con la autoeficacia, un concepto de la salud mental que se refiere a la confianza en la propia capacidad para enfrentar desafíos. Tras realizar actividad física breve, los participantes mostraron mejoras claras en su estado de ánimo y en su bienestar emocional. Estos son algunos beneficios:

Mejora inmediata del estado de ánimo

Mayor sensación de control personal

Más motivación para realizar otras actividades

Efectos positivos que pueden durar hasta un mes

Los investigadores señalan que muchas personas con depresión evitan hacer ejercicio porque creen que requiere demasiado esfuerzo. Sin embargo, incluso una breve actividad física puede actuar como un impulso para la salud mental, ayudando a romper el ciclo de falta de energía.

De todos modos, los especialistas aclaran que estos ejercicios no reemplazan los tratamientos médicos ni la terapia psicológica, aunque sí pueden ser un complemento útil para cuidar la salud y mejorar el bienestar.