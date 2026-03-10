La NASA confirmó que la Tierra tendrá una segunda luna por muchas décadas: de qué se trata este extraño suceso
El asteroide 2025 PN7 funcionará como una cuasi-luna de nuestro planeta hasta el año 2038. Descubrí por qué sucede este fenómeno y si significa un grave riesgo.
Se trata del asteroide 2025 PN7, un pequeño cuerpo rocoso que seguirá una trayectoria muy similar a la de la Tierra alrededor del Sol. Aunque no se convertirá en un satélite natural real, su movimiento hará que durante décadas parezca acompañar al planeta en su recorrido.
Este fenómeno fue detectado por astrónomos en Hawái, quienes observaron el objeto con telescopios de alta precisión y confirmaron que se trata de lo que los científicos llaman una cuasi-luna.
La predicción de la NASA sobre la segunda Luna
El asteroide 2025 PN7 tiene aproximadamente 19 metros de diámetro y seguirá una órbita alrededor del Sol muy similar a la de la Tierra. Debido a esta coincidencia orbital, el objeto permanecerá cerca de nuestro planeta durante años.
Los científicos explican que este tipo de cuerpos se denominan cuasi-lunas porque:
-
Orbitan el Sol y no la Tierra.
Su trayectoria es muy parecida a la de nuestro planeta.
Desde la perspectiva terrestre parece que acompañan a la Tierra durante su viaje espacial.
Según los cálculos actuales, el asteroide podría mantenerse en esta posición relativa hasta aproximadamente el año 2038, aunque algunos estudios indican que su comportamiento orbital podría prolongarse incluso hasta 2083.
A pesar de lo llamativo del fenómeno, los expertos aclararon que no representa ningún riesgo para el planeta. El objeto se mantendrá a millones de kilómetros de distancia y muy por fuera de la órbita de la Luna.
Además, el asteroide no podrá verse a simple vista, ya que su tamaño es pequeño y refleja muy poca luz. Solo será observable mediante telescopios profesionales y equipos astronómicos especializados.
Fenómenos similares ya se registraron anteriormente con otros objetos cercanos a la Tierra, como 469219 Kamooalewa y 2023 FW13, que también fueron clasificados como cuasi-lunas.
Para los científicos, el seguimiento de estos objetos resulta muy valioso porque permite comprender mejor cómo interactúan los asteroides con los planetas y cómo evolucionó el Sistema Solar a lo largo de millones de años.
Así, aunque la Tierra no tendrá literalmente dos lunas permanentes, sí compartirá su recorrido con un acompañante cósmico durante varias décadas, un fenómeno poco común que abre nuevas oportunidades para la investigación astronómica.
