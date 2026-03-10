La NASA confirmó que la Tierra tendrá una segunda luna por muchas décadas: de qué se trata este extraño suceso

A pesar de lo llamativo del fenómeno, los expertos aclararon que no representa ningún riesgo para el planeta. El objeto se mantendrá a millones de kilómetros de distancia y muy por fuera de la órbita de la Luna.

Además, el asteroide no podrá verse a simple vista, ya que su tamaño es pequeño y refleja muy poca luz. Solo será observable mediante telescopios profesionales y equipos astronómicos especializados.

Fenómenos similares ya se registraron anteriormente con otros objetos cercanos a la Tierra, como 469219 Kamooalewa y 2023 FW13, que también fueron clasificados como cuasi-lunas.

Para los científicos, el seguimiento de estos objetos resulta muy valioso porque permite comprender mejor cómo interactúan los asteroides con los planetas y cómo evolucionó el Sistema Solar a lo largo de millones de años.

Así, aunque la Tierra no tendrá literalmente dos lunas permanentes, sí compartirá su recorrido con un acompañante cósmico durante varias décadas, un fenómeno poco común que abre nuevas oportunidades para la investigación astronómica.