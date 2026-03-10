"Cada vez hay más gente que quiere vendernos la felicidad en pocos pasos", los dichos de un famoso escritor

Roger-Pol Droit, filósofo y escritor francés, se destacó por acercar la filosofía a la vida cotidiana y reflexionar sobre los dilemas humanos más comunes. En un mundo donde prevalecen las fórmulas rápidas para alcanzar la felicidad, Droit dice que no hay atajos: pensar de verdad lleva su tiempo, hay que tener paciencia y entender que no todo depende de uno.