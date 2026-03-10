"Cada vez hay más gente que quiere vendernos la felicidad en pocos pasos", los dichos de un famoso escritor
Para Roger-Pol Droit, la felicidad no es borrar todo el sufrimiento, sino aprender a convivir con él y aprovechar lo positivo. Los detalles en la nota.
Roger-Pol Droit, filósofo y escritor francés, se destacó por acercar la filosofía a la vida cotidiana y reflexionar sobre los dilemas humanos más comunes. En un mundo donde prevalecen las fórmulas rápidas para alcanzar la felicidad, Droit dice que no hay atajos: pensar de verdad lleva su tiempo, hay que tener paciencia y entender que no todo depende de uno.
Según el pensador, buscar la felicidad no es aplicar un método prediseñado, sino entender la vida con sus imprevistos, aceptar la incertidumbre y aprender de las experiencias cotidianas. Catástrofes, accidentes, enfermedades o simples coincidencias forman parte de la existencia y deben ser consideradas al intentar vivir de manera plena.
La diferencia entre la filosofía y los “comerciantes de la felicidad”
Droit critica los métodos modernos que prometen felicidad rápida y garantizada, como cursos cortos o fórmulas “exprés”. Según él, la filosofía nunca funciona así: los pensadores antiguos, como Epicuro, la veían como una guía para tranquilizar la mente, no como un atajo infalible.
Escuelas como la estoica o la cínica enseñaban que vivir bien es un proceso lento, que exige reflexión y paciencia. Para Droit, aceptar la vida significa reconocer que siempre habrá cosas buenas y malas. La felicidad no es borrar todo el sufrimiento, sino aprender a convivir con él y aprovechar lo positivo.
Siguiendo ideas de Nietzsche, dice que decir “sí” a la vida implica aceptar sus alegrías y sus dificultades: el amor, la amistad y la belleza conviven con la enfermedad, la traición o la desgracia. El objetivo no es eliminar el dolor, sino manejarlo y reducirlo cuando se pueda.
