iPhone en cuotas sin interés: los 5 modelos que convienen comprar en Argentina y cómo ahorrar en marzo 2026
Desde el iPhone 13 al nuevo 17, descubrí las opciones de financiación en 9 y 12 pagos. Precios y consejos para aprovechar las ofertas de los Premium Resellers.
El iPhone sigue siendo el referente indiscutido en smartphones por su diseño, rendimiento, cámaras y ecosistema integrado, superando a muchas marcas de primer nivel como Samsung, Xiaomi o Motorola. Sin embargo, en Argentina, su precio lo hace prácticamente inaccesible para muchos usuarios.
Aun así, distintos retailers, Premium Resellers y plataformas como Mercado Libre ofrecen alternativas: cuotas sin interés de hasta 12 pagos, promociones especiales y financiación que, aunque no bajan el precio de lista, facilitan la compra sin golpear el bolsillo. Esto permite acceder de forma simple y económica a dispositivos móviles de primer nivel.
El mapa de la financiación: ¿qué ofrece cada canal?
Quienes buscan un iPhone en Argentina tienen varias alternativas según el tipo de vendedor. Los retailers, como Frávega, destacan por la variedad: ofrecen modelos en 3 a 12 cuotas sin interés, aunque los precios pueden variar según el vendedor dentro del marketplace.
Los Premium Resellers, como MacStation o OneClick, ofrecen 3 cuotas, pero algunas promociones llegan a 9 pagos, y casi siempre conviene revisar el descuento por pago al contado, que suele ser del 10%.
La tienda oficial de Mercado Libre tiene hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas, mientras que el resto de la plataforma ofrece modelos usados o reacondicionados, más económicos pero con un riesgo mayor.
Ranking: los 5 modelos con mejor equilibrio en 2026
- iPhone 13 (128GB): opción económica para entrar al ecosistema Apple. En la Tienda Oficial de Mercado Libre se encuentra en 9 cuotas de $111.111, con un precio total cercano a $999.999.
- iPhone 16e (128GB): ideal para quienes buscan cuotas largas. Disponible en 12 pagos de $117.136, permite acceder a un modelo reciente con un gasto mensual controlado.
- iPhone 15 (128GB): equilibrio entre precio y rendimiento. Se consigue en retailers por $1.832.663 en 3 cuotas, una buena elección si se puede afrontar un pago más alto de forma rápida.
- iPhone 17 (256GB): para quienes quieren lo último en tecnología. Se ofrece en 12 cuotas de $183.333, combinando financiación a largo plazo con un equipo duradero.
- iPhone 16 Pro Max (256GB): el más buscado. Las 12 cuotas de $251.740 representan una oportunidad de financiamiento para quienes apuntan al segmento premium.
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