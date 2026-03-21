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iPhone en cuotas sin interés: los 5 modelos que convienen comprar en Argentina y cómo ahorrar en marzo 2026

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Desde el iPhone 13 al nuevo 17, descubrí las opciones de financiación en 9 y 12 pagos. Precios y consejos para aprovechar las ofertas de los Premium Resellers.

Estos son las mejores opciones para comprar un iPhone en cuotas sin interés. 

Estos son las mejores opciones para comprar un iPhone en cuotas sin interés. 

El iPhone sigue siendo el referente indiscutido en smartphones por su diseño, rendimiento, cámaras y ecosistema integrado, superando a muchas marcas de primer nivel como Samsung, Xiaomi o Motorola. Sin embargo, en Argentina, su precio lo hace prácticamente inaccesible para muchos usuarios.

Aun así, distintos retailers, Premium Resellers y plataformas como Mercado Libre ofrecen alternativas: cuotas sin interés de hasta 12 pagos, promociones especiales y financiación que, aunque no bajan el precio de lista, facilitan la compra sin golpear el bolsillo. Esto permite acceder de forma simple y económica a dispositivos móviles de primer nivel.

El mapa de la financiación: ¿qué ofrece cada canal?

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La tienda oficial de Mercado Libre ofrece hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas.

La tienda oficial de Mercado Libre ofrece hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas.

Quienes buscan un iPhone en Argentina tienen varias alternativas según el tipo de vendedor. Los retailers, como Frávega, destacan por la variedad: ofrecen modelos en 3 a 12 cuotas sin interés, aunque los precios pueden variar según el vendedor dentro del marketplace.

Los Premium Resellers, como MacStation o OneClick, ofrecen 3 cuotas, pero algunas promociones llegan a 9 pagos, y casi siempre conviene revisar el descuento por pago al contado, que suele ser del 10%.

La tienda oficial de Mercado Libre tiene hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas, mientras que el resto de la plataforma ofrece modelos usados o reacondicionados, más económicos pero con un riesgo mayor.

Ranking: los 5 modelos con mejor equilibrio en 2026

  • iPhone 13 (128GB): opción económica para entrar al ecosistema Apple. En la Tienda Oficial de Mercado Libre se encuentra en 9 cuotas de $111.111, con un precio total cercano a $999.999.
  • iPhone 16e (128GB): ideal para quienes buscan cuotas largas. Disponible en 12 pagos de $117.136, permite acceder a un modelo reciente con un gasto mensual controlado.
  • iPhone 15 (128GB): equilibrio entre precio y rendimiento. Se consigue en retailers por $1.832.663 en 3 cuotas, una buena elección si se puede afrontar un pago más alto de forma rápida.
  • iPhone 17 (256GB): para quienes quieren lo último en tecnología. Se ofrece en 12 cuotas de $183.333, combinando financiación a largo plazo con un equipo duradero.
  • iPhone 16 Pro Max (256GB): el más buscado. Las 12 cuotas de $251.740 representan una oportunidad de financiamiento para quienes apuntan al segmento premium.

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