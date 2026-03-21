iPhone en cuotas sin interés: los 5 modelos que convienen comprar en Argentina y cómo ahorrar en marzo 2026

El mapa de la financiación: ¿qué ofrece cada canal?

iPhone 16 pro.jpg La tienda oficial de Mercado Libre ofrece hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas.

Quienes buscan un iPhone en Argentina tienen varias alternativas según el tipo de vendedor. Los retailers, como Frávega, destacan por la variedad: ofrecen modelos en 3 a 12 cuotas sin interés, aunque los precios pueden variar según el vendedor dentro del marketplace.