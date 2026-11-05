Joya de la puna: el pintoresco paraje jujeño detenido en el tiempo ideal para vacacionar
Su riqueza cultural le valió un reconocimiento internacional de ONU Turismo.
En el norte de la Argentina existen destinos que sorprenden por sus paisajes y su riqueza cultural. Uno de ellos es un pequeño pueblo de Jujuy que parece detenido en el tiempo y que se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan una escapada diferente.
Ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, este rincón jujeño permaneció aislado durante décadas, una característica que permitió preservar sus costumbres, su arquitectura tradicional y sus celebraciones ancestrales.
Su valor cultural y turístico recibió reconocimiento internacional cuando ONU Turismo lo incorporó al programa Best Tourism Villages, que distingue a localidades rurales destacadas por conservar su patrimonio y promover el turismo sostenible.
Qué se puede hacer en Caspalá
Caspalá ofrece una combinación de paisajes andinos, historia y tradiciones que lo convierten en un destino atractivo para los amantes de la naturaleza.
Uno de sus principales atractivos es la Iglesia Santa Rosa de Lima, construida en 1840, que conserva campanas provenientes de Perú y representa una parte fundamental del patrimonio histórico del pueblo.
También se puede visitar el mirador El Antiguito, desde donde se obtienen vistas panorámicas de las montañas, y conocer la Cascada Casa Mocha, uno de los rincones naturales más llamativos de la zona.
Para quienes disfrutan de las caminatas, el Camino del Inca y el Puente de Piedra permiten descubrir paisajes únicos y conocer parte de la historia de las comunidades andinas.
Además, los visitantes pueden alojarse en casas de familias y pequeños hospedajes comunitarios, una experiencia que permite acercarse a las costumbres locales y disfrutar de la gastronomía regional.
Dónde queda y cómo llegar a Caspalá
Caspalá se encuentra en la provincia de Jujuy, en una zona montañosa del departamento Valle Grande, rodeada de paisajes de altura y pequeños caminos rurales.
Para llegar desde San Salvador de Jujuy, es necesario dirigirse hacia la región de las Yungas y continuar por caminos provinciales hasta conectar con la Ruta Provincial 73, cuya apertura facilitó el acceso al pueblo.
Debido a las características montañosas del recorrido, es recomendable consultar previamente el estado de los caminos y las condiciones climáticas, especialmente durante la temporada de lluvias.
También es importante tener en cuenta que la señal de celular puede ser limitada o inexistente y que no siempre hay cajeros automáticos. Por eso, se aconseja llevar efectivo, ropa cómoda, abrigo y provisiones básicas.
Con sus casas de adobe, sus senderos y su tranquilidad, Caspalá se posiciona como uno de los pueblos más singulares de Jujuy, ideal para quienes desean desconectarse y descubrir la esencia cultural del norte argentino.
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