Joya de la puna: el pintoresco paraje jujeño detenido en el tiempo ideal para vacacionar

También se puede visitar el mirador El Antiguito, desde donde se obtienen vistas panorámicas de las montañas, y conocer la Cascada Casa Mocha, uno de los rincones naturales más llamativos de la zona.

Para quienes disfrutan de las caminatas, el Camino del Inca y el Puente de Piedra permiten descubrir paisajes únicos y conocer parte de la historia de las comunidades andinas.

Además, los visitantes pueden alojarse en casas de familias y pequeños hospedajes comunitarios, una experiencia que permite acercarse a las costumbres locales y disfrutar de la gastronomía regional.

Dónde queda y cómo llegar a Caspalá

Caspalá se encuentra en la provincia de Jujuy, en una zona montañosa del departamento Valle Grande, rodeada de paisajes de altura y pequeños caminos rurales.

Para llegar desde San Salvador de Jujuy, es necesario dirigirse hacia la región de las Yungas y continuar por caminos provinciales hasta conectar con la Ruta Provincial 73, cuya apertura facilitó el acceso al pueblo.

Debido a las características montañosas del recorrido, es recomendable consultar previamente el estado de los caminos y las condiciones climáticas, especialmente durante la temporada de lluvias.

También es importante tener en cuenta que la señal de celular puede ser limitada o inexistente y que no siempre hay cajeros automáticos. Por eso, se aconseja llevar efectivo, ropa cómoda, abrigo y provisiones básicas.

Con sus casas de adobe, sus senderos y su tranquilidad, Caspalá se posiciona como uno de los pueblos más singulares de Jujuy, ideal para quienes desean desconectarse y descubrir la esencia cultural del norte argentino.