Paisajes extremos: el solitario paraje norteño con solo dos habitantes donde las cumbres rozan las nubes

Durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar del avistaje de aves, la fotografía de paisajes y la observación de flora autóctona, en un ambiente alejado del turismo masivo.

Además, el lugar permite conocer una forma de vida rural marcada por la tranquilidad, el aislamiento geográfico y las tradiciones de las comunidades de montaña.

Por las características del terreno, se recomienda realizar la excursión con guías locales experimentados, llevar suficiente agua, alimentos, abrigo y equipamiento adecuado para caminatas prolongadas.

Dónde queda y cómo llegar a Alto Calilegua

Alto Calilegua se encuentra en la provincia de Jujuy, en el corazón de las Yungas, a aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar. Desde el paraje se pueden observar las montañas que rodean el Cerro Hermoso y las nubes bajas que caracterizan la región.

Para llegar, primero hay que trasladarse hasta San Francisco, una localidad jujeña ubicada a unos 1.500 metros de altura. Desde allí comienza un sendero de montaña de aproximadamente 18 kilómetros, que solo puede recorrerse a pie o a caballo.

La caminata puede demandar hasta 12 horas, dependiendo del ritmo, las condiciones del terreno y el clima. Durante el trayecto, el paisaje cambia desde la vegetación de las Yungas hasta las praderas de altura.

En Alto Calilegua no hay comercios ni servicios turísticos convencionales, por lo que resulta fundamental llevar provisiones y planificar la excursión con anticipación.

Además de sus paisajes, el paraje conserva alrededor de 25 viviendas de adobe abandonadas, una antigua escuela, una iglesia y un molino comunitario que reflejan su historia.

Por su aislamiento y sus características naturales, Alto Calilegua es uno de los destinos más singulares de Jujuy, especialmente para viajeros con experiencia en senderismo que buscan conocer lugares alejados de los circuitos tradicionales.