Tandil buscará romper su propio récord en la elaboración del salame más largo del mundo
Los productores de Salame de Tandil intentarán batir su marca de 487 metros durante una nueva edición del Festival Chacinar del Salame y el Cerdo.
Si hay algo que empuja el turismo en Tandil es su gastronomía, tanto que su extensa tradición en chacinados hizo que su salame tenga Denominación de Origen, y que sea la estrella principal del Festival Chacinar del Salame y el Cerdo en esa ciudad.
El evento se desarrollará desde el sábado 7 al lunes 9 de noviembre en Diagonal Arturo Illia, acceso al Parque Independencia de Tandil, provincia de Buenos Aires.
La entrada será libre y gratuita, pero los choripanes, sandwiches y otras especialidades de la gastronomía porcina corren por cuenta de los consumidores.
Se trata de una buena oportunidad única para disfrutar de la fiesta que es orgullo local, que no tiene nada que envidiarle a otros gastrorécords recientes.
Además, los organizadores del evento anunciaron que el domingo 8 de noviembre a las 20 se realizará la medición del salame más largo del mundo, elaborado por productores de Salame de Tandil con Denominación de Origen.
La Denominación de Origen del Salame de Tandil se convirtió en uno de los pilares de la identidad de la ciudad, y de su gastronomía, al reconocerse las características y el vínculo territorial de un producto asociado con la historia, los saberes y el trabajo de sus productores.
El récord vigente es de 2025, cuando el salame de Tandil más largo del mundo llegó a 487,22 metros, lo que superó los 401,73 metros de 2024.
Chacinar empezó como un evento del Clúster Porcino y el Municipio de Tandil en el marco de las acciones vinculadas al Acuerdo del Bicentenario, pero con todo un país de buen comer se convirtió rápidamente en la excusa perfecta para fomentar el turismo y la gastronomía de la zona.
Ahora, los hoteles y cabañas para alojarse en Tandil ofrecen promociones para turistas en una ciudad que se perfila como oasis para quienes quieran esquivar las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina.
En vez, el público podrá disfrutar de las propuestas del festival, que van desde foodtrucks y un patio cervecero, hasta espacios dedicados a la coctelería y sectores de dulces y helados.
También se programaron shows de música y baile, oportunidades de degustaciones y espacios de exhibición y actividades vinculadas con la producción, porque el evento también se propone acercar al público a las distintas etapas de esta actividad, desde la cría hasta la elaboración de productos derivados.
Por ejemplo, el sábado 7 de noviembre se realizará la octava Jornada Técnica “Cadena Porcina de Tandil”, organizada por el Clúster Porcino, el Municipio de Tandil y el Grupo de Técnicos y Productores de Cerdos del Sudeste de la provincia de Buenos Aires (GTPC).
Quizás esa charla sea una tanto técnica -porque está orientada a productores, empresas y otros actores vinculados con la actividad porcina- y por eso fue citada para el sábado 7 de noviembre, de 8.30 a 17, en el Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662.
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