Tandil buscará romper su propio récord en la elaboración del salame más largo del mundo

La Denominación de Origen del Salame de Tandil se convirtió en uno de los pilares de la identidad de la ciudad, y de su gastronomía, al reconocerse las características y el vínculo territorial de un producto asociado con la historia, los saberes y el trabajo de sus productores.

El récord vigente es de 2025, cuando el salame de Tandil más largo del mundo llegó a 487,22 metros, lo que superó los 401,73 metros de 2024.

Chacinar empezó como un evento del Clúster Porcino y el Municipio de Tandil en el marco de las acciones vinculadas al Acuerdo del Bicentenario, pero con todo un país de buen comer se convirtió rápidamente en la excusa perfecta para fomentar el turismo y la gastronomía de la zona.

Ahora, los hoteles y cabañas para alojarse en Tandil ofrecen promociones para turistas en una ciudad que se perfila como oasis para quienes quieran esquivar las actividades por la visita del papa León XIV a la Argentina.

En vez, el público podrá disfrutar de las propuestas del festival, que van desde foodtrucks y un patio cervecero, hasta espacios dedicados a la coctelería y sectores de dulces y helados.

También se programaron shows de música y baile, oportunidades de degustaciones y espacios de exhibición y actividades vinculadas con la producción, porque el evento también se propone acercar al público a las distintas etapas de esta actividad, desde la cría hasta la elaboración de productos derivados.

Por ejemplo, el sábado 7 de noviembre se realizará la octava Jornada Técnica “Cadena Porcina de Tandil”, organizada por el Clúster Porcino, el Municipio de Tandil y el Grupo de Técnicos y Productores de Cerdos del Sudeste de la provincia de Buenos Aires (GTPC).

Quizás esa charla sea una tanto técnica -porque está orientada a productores, empresas y otros actores vinculados con la actividad porcina- y por eso fue citada para el sábado 7 de noviembre, de 8.30 a 17, en el Centro Cultural Universitario, Yrigoyen 662.