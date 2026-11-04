La visita de León XIV reactiva el alicaído turismo interno: crecen hasta 500% las búsquedas de alojamiento

En Luján también los precios se dispararon.

Pero el interés no proviene únicamente del público local, porque más del 40% de las consultas registradas fueron realizadas por argentinos, aunque también se detectó una fuerte participación de viajeros procedentes de Brasil, Estados Unidos y Chile, lo que anticipa una importante afluencia internacional en los días papales.

La tendencia refleja además una modalidad de viaje predominantemente grupal, teniendo en cuenta que siete de cada diez búsquedas corresponden a escapadas compartidas, con especial protagonismo de parejas y grupos de adultos que planean asistir a las distintas celebraciones religiosas.

También suben los precios de alojamientos

Como contrapartida, la creciente demanda tiene impacto en los precios, lo que más que a una “ley de mercado” parece responder a la legendaria “viveza criolla” que en muchas ocasiones puede enorgullecernos pero a veces también avergonzarnos.

En concreto, en las inmediaciones de la Basílica de Luján, uno de los escenarios centrales de la visita papal, algunas propiedades ofrecen alojamiento para cuatro personas con tarifas que van desde los US$900 hasta los US$2.000 por noche.

En la Ciudad de Buenos Aires la oferta es más amplia y los valores resultan más variados, mientras que en Córdoba los alquileres temporarios para las fechas de la visita oscilan entre US$190 y US$250.