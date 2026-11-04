La visita de León XIV reactiva el alicaído turismo interno: crecen hasta 500% las búsquedas de alojamiento
Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires son los principales destinos donde las búsquedas de alojamiento crecieron exponencialmente gracias a la visita del Papa. También los precios.
La inminente visita de León XIV a nuestro país ya llena de alegría y esperanza las almas y los corazones de los argentinos católicos y, al mismo tiempo, los bolsillos de muchos operadores turísticos.
Es que el Papa ha desatado un fenómeno popular que se está traduciendo, en la previa a la temporada estival, en una breve pero fuerte reactivación del alicaído turismo interno, al menos para ciudades como Córdoba y la bonaerense Luján.
En efecto, a pocos días de la llegada del Pontífice, prevista para el 8 de noviembre y con estadía hasta el 11, aumentó de manera exponencial el interés por encontrar hospedaje en las ciudades que forman parte de su recorrido.
Aumenta la demanda de alojamiento
Según datos difundidos por la plataforma Airbnb, las búsquedas de alojamientos en Luján se multiplicaron por cinco respecto del mismo período del año anterior, mientras que en Córdoba el incremento superó el 400%.
El fenómeno, obviamente, está directamente vinculado con la expectativa generada por las misas, recorridas y actividades que encabezará León XIV durante su primera visita pastoral al país.
Pero el interés no proviene únicamente del público local, porque más del 40% de las consultas registradas fueron realizadas por argentinos, aunque también se detectó una fuerte participación de viajeros procedentes de Brasil, Estados Unidos y Chile, lo que anticipa una importante afluencia internacional en los días papales.
La tendencia refleja además una modalidad de viaje predominantemente grupal, teniendo en cuenta que siete de cada diez búsquedas corresponden a escapadas compartidas, con especial protagonismo de parejas y grupos de adultos que planean asistir a las distintas celebraciones religiosas.
También suben los precios de alojamientos
Como contrapartida, la creciente demanda tiene impacto en los precios, lo que más que a una “ley de mercado” parece responder a la legendaria “viveza criolla” que en muchas ocasiones puede enorgullecernos pero a veces también avergonzarnos.
En concreto, en las inmediaciones de la Basílica de Luján, uno de los escenarios centrales de la visita papal, algunas propiedades ofrecen alojamiento para cuatro personas con tarifas que van desde los US$900 hasta los US$2.000 por noche.
En la Ciudad de Buenos Aires la oferta es más amplia y los valores resultan más variados, mientras que en Córdoba los alquileres temporarios para las fechas de la visita oscilan entre US$190 y US$250.
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