Brutal femicidio en Jujuy: asesinó a puñaladas a su cuñada y quedó detenido
La víctima tenía 47 años. Todo ocurrió mientras ambos conversaban dentro de la casa en la que convivían.
Una mujer de 47 años fue asesinada a puñaladas dentro de su casa en el barrio Aeroparque de Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Su cuñado fue detenido acusado del femicidio.
El femicidio ocurrió el martes por la noche en un domicilio situado en la calle Teniente Vásquez al 800 donde la mujer, identificada como Nora Beatriz Borda, convivía junto a su pareja, su hijo de ocho años, el hombre ahora detenido y otros integrantes del grupo familiar.
Por motivos que son materia de investigación, mientras la víctima conversaba con su cuñado, Rodrigo Chazarreta, de 35 años, este tomó un cuchillo y la atacó a puñaladas, provocándole serias heridas en distintas partes del cuerpo.
Fueron los propios familiares quienes escucharon los gritos de auxilio de la víctima y acudieron a su ayuda, pero cuando llegaron la mujer ya había recibido varias puñaladas mortales. Tras el brutal ataque, redujeron al homicida y dieron aviso de inmediato a la policía a través del sistema de emergencias 911.
Personal de la Seccional 46º del barrio Alto Comedero tomó conocimiento del hecho y se dirigió al domicilio. Cuando los efectivos llegaron al lugar acompañados por médicos del SAME, constataron que la mujer ya se encontraba sin signos vitales. Según informó el diario Somo Jujuy, la víctima presentaba varias heridas producidas con un arma blanca.
De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio ocasionado por un shock hipovolémico derivado de las graves lesiones provocadas.
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, encabezada por el fiscal Andrés La Villa, fue la primera en ordenar una serie de actuaciones. Chazarreta quedó detenido y luego fue trasladado al Hospital Pablo Soria para recibir atención por heridas que habría sufrido con el mismo cuchillo utilizado en el ataque.
En el lugar se ordenó el trabajo de División Homicidios y el peritaje de personal Criminalística, que realizó un relevamiento en lugar donde ocurrió el femicidio y recabó evidencia que será incorporada la causa. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del Poder Judicial para que se practique la correspondiente autopsia.
Luego, la causa pasó a la órbita de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, quien dispuso una serie de medidas investigativas con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades.
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