Brutal femicidio en Jujuy: asesinó a puñaladas a su cuñada y quedó detenido

Personal de la Seccional 46º del barrio Alto Comedero tomó conocimiento del hecho y se dirigió al domicilio. Cuando los efectivos llegaron al lugar acompañados por médicos del SAME, constataron que la mujer ya se encontraba sin signos vitales. Según informó el diario Somo Jujuy, la víctima presentaba varias heridas producidas con un arma blanca.

De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio ocasionado por un shock hipovolémico derivado de las graves lesiones provocadas.

La Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, encabezada por el fiscal Andrés La Villa, fue la primera en ordenar una serie de actuaciones. Chazarreta quedó detenido y luego fue trasladado al Hospital Pablo Soria para recibir atención por heridas que habría sufrido con el mismo cuchillo utilizado en el ataque.

En el lugar se ordenó el trabajo de División Homicidios y el peritaje de personal Criminalística, que realizó un relevamiento en lugar donde ocurrió el femicidio y recabó evidencia que será incorporada la causa. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del Poder Judicial para que se practique la correspondiente autopsia.

Luego, la causa pasó a la órbita de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Juan Sorbello, quien dispuso una serie de medidas investigativas con el objetivo de determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades.