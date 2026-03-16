Jujuy 2026: los pueblos cerca de San Salvador para recorrer todo un fin de semana

Este bellísimo lugar se encuentra a 37 km de San Salvador de Jujuy y a 1.600 metros sobre el nivel del mar. El paisaje de Tiraxi se compone por cerros, selvas y muchas curvas.

Tiraxi

3. Yala

La localidad de Yala está ubicada tan solo a 14 kilómetros de San Salvador de Jujuy y se puede acceder mediante la Ruta Nacional 9, o también desde Tiraxi, tomando la Ruta Provincial 29.

Yala nació como una villa de veraneo de las familias de San Salvador y hoy se convirtió en un lugar de residencia permanente. Dos de sus atractivos más importantes: el Parque Provincial Potrero de Yala y las Lagunas de Yala.

Yala

4. Termas de Reyes

El increíble paisaje de Termas de Reyes se puede encontrar a a 19 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a tan solo 5 kilómetros de Yala.

Se trata de un destino ideal para relajarse y disfrutar precisamente de la naturaleza con sus piletas con aguas termales. Además, también se pueden hacer otras actividades como senderismo, trekking y avistaje de aves.

Termas de Reyes

5. San Antonio

San Antonio queda aproximadamente a 36 kilómetros de San Salvador de Jujuy y también se accede por la Ruta Nacional 9. San Antonio es un pueblo histórico que conserva algunas construcciones de estilo colonial. En este lugar se puede degustar la producción de vinos, dulces, licores y el tradicional quesillo, típico de la zona.

San Antonio

6. El Carmen

Esta localidad está ubicada a 27 kilómetros de la capital jujeña, también se accede por la Ruta Nacional 9. Se encuentra a 8 kilómetros desde San Antonio trasladándote por la Ruta Provincial 42.

Es conocida como “la ciudad de los diques” por dos espejos de agua que lo rodean: La Ciénaga y Las Maderas, donde se practican diferentes deportes náuticos. Otro de sus atractivos es el reconocido Buñuelódromo paseo que combina tradición y gastronomía regional.