La actividad en el agua para mejorar la circulación de la sangre

La natación también se destaca como una de las actividades más completas para el verano, ya que trabaja todos los grupos musculares sin impacto sobre las articulaciones. Es ideal para quienes sufren dolores de espalda o buscan una actividad de bajo riesgo. No obstante, es importante prestar atención a la temperatura del agua y a las condiciones del mar, incluyendo el oleaje, para disfrutar de una práctica segura.