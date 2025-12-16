La actividad en el agua para mejorar la circulación de la sangre
Si querés mejorar la circulación en días de calor pero no sabés qué actividad hacer, conocé qué sucede en tu cuerpo corriendo 30 minutos diarios por una semana.
Aunque cuando hace mucho calor solemos pensar solo en la pileta o la playa para movernos, hay otra opción que favorece la circulación y cuida la salud: el yoga y el pilates. Te contamos por qué conviene incorporarlos a la rutina y cómo ayudan a mantener el cuerpo activo y tonificado incluso en los días más calurosos.
La actividad ideal para mejorar la circulación
La práctica de yoga y pilates se posiciona como una alternativa ideal para mejorar la circulación durante las olas de calor. Estas disciplinas son perfectas para los días calurosos, sobre todo si se realizan temprano por la mañana o al atardecer, evitando así el calor más intenso.
Además de favorecer el flujo sanguíneo, el yoga y el pilates ayudan a fortalecer el cuerpo, aumentar la flexibilidad y reducir el estrés, todo sin exigir un esfuerzo físico excesivo. Existen variantes pensadas para hacer en casa, como el pilates en la pared, una modalidad recomendada por expertos en movimiento y salud, que aporta grandes beneficios sin necesidad de equipamiento complejo.
Otras opciones recomendadas para mantener la actividad en días de altas temperaturas incluyen ejercicios de movilidad articular con fitball, que cuidan las articulaciones y ayudan a prevenir problemas como la artritis. Esta herramienta permite movimientos controlados y suaves, útil tanto para la rehabilitación como durante el embarazo.
La natación también se destaca como una de las actividades más completas para el verano, ya que trabaja todos los grupos musculares sin impacto sobre las articulaciones. Es ideal para quienes sufren dolores de espalda o buscan una actividad de bajo riesgo. No obstante, es importante prestar atención a la temperatura del agua y a las condiciones del mar, incluyendo el oleaje, para disfrutar de una práctica segura.
En resumen, aunque la playa y la piscina son opciones clásicas durante las olas de calor, incorporar yoga, pilates y ejercicios adaptados al hogar se presenta como la alternativa perfecta para cuidar la salud, activar la circulación y mantenerse activo sin exponerse al exceso de calor.
