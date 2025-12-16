Descubrí Brasil en 2026: la playa con arena rojiza y aguas claras y tranquilas
Ideal para vacacionar en temporada alta, este paraíso sudamericano se ubica a escasos kilómetros de Río de Janeiro. Los detalles en la nota.
Sudamérica ofrece un abanico interminables de destinos turísticos perfectos para quienes buscan alejarse del bullicio de las grandes ciudades y sumergirse en pleno contacto con la naturaleza. Uno de los puntos más valorados cuando llega el verano es Brasil, imponente con sus extensas playas y la calidez de sus habitantes.
A pocos kilómetros de Búzios, Praia do Forno emerge como un refugio secreto perfecto para quienes desean unas vacaciones lejos del ritmo acelerado de los epicentros sudamericanos. Además de sus playas de aguas cristalinas, este sitio es ideal para realizar actividades como snorkel o para probar sus platos típicos.
Dónde queda Praia do Forno
Este destino se encuentra en Arraial do Cabo, dentro de la región sudeste de Brasil. Está a 40 kilómetros de Búzios y a dos horas de Río de Janeiro, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una escapada sin alejarse de las grandes ciudades.
Qué hacer en Praia do Forno
En este rincón, los visitantes pueden disfrutar de arenas rojizas y aguas transparentes, ideales para descansar al sol o sumergirse en exploraciones acuáticas. Quienes se animan a bucear entran en contacto directo con un mundo submarino lleno de peces llamativos y coloridos que le dan vida y alegría al fondo del mar.
Para quienes prefieren la serenidad del pueblo, existen senderos para realizar caminatas entre la vegetación y miradores que regalan paisajes atrapantes. Además, degustar mariscos frescos y platos tradicionales es una obligación para cada turista que arriba a Praia do Forno.
Cómo llegar a Praia do Forno
Una opción es caminar desde el puerto hasta Playa dos Anjos, un trayecto de aproximadamente 20 minutos que permite disfrutar del paisaje durante el recorrido.
Otra alternativa es tomar un paseo en barco desde la misma playa, que lleva directamente a la costa de Praia do Forno de manera rápida y cómoda.
