Alerta en el AMBA por una invasión de bichos: qué son y cómo combatirlos

Invasion de bichos AMBA

Las chinches acuáticas suelen ser frecuentes en provincias como Entre Ríos, por lo que su presencia en el AMBA llama la atención. Si bien en determinados momentos del año vuelan para aparearse en altura, las condiciones climáticas de la zona de los últimos días habrían acelerado este ciclo.

Los especialistas señalaron que “la baja presión atmosférica asociada a la tormenta hizo que cayeran antes de tiempo. En lugar de descender en zonas rurales o campos, fueron atraídos por las luces de la ciudad”. De esta forma, la combinación de altas temperaturas, humedad y cambios bruscos en el clima habría favorecido esta aparición masiva.

Desde el ámbito ambiental destacaron las chinches acuáticas o cucarachas de agua tienen un rol ecológico clave, ya que actúan como depredadores naturales y son considerados bioindicadores de la calidad del agua. Además, indicaron que se trata de un fenómeno transitorio: “Son unos días, luego se van a morir o regresan a su hábitat”.

La recomendación principal es mantener la calma, no tocarlas ni intentar aplastarlas, en la medida de lo posible, apagar luces exteriores, cerrar las ventanas o colocar mosquiteros para impedir su ingreso a las viviendas.