Alerta en el AMBA por una invasión de bichos: qué son y cómo combatirlos
Vecinos reportaron la aparición de unos raros insectos que invadieron balcones y casas. ¿Por qué aparecen?
La aparición masiva de unos extraños insectos voladores puso en alerta a los vecinos de distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En los últimos días, los bichos invadieron patios, balcones, casas y veredas, sobre todo en horas de la noche. Expertos detallaron qué son y cómo combatirlos.
Ante los reportes y la preocupación de los vecinos, especialistas detallaron que los insectos que aparecieron en el AMBA son chinches acuáticas gigantes, también conocidas como “cucarachas de agua”, pertenecientes a la familia Belostomatidae.
Estos bichos voladores, de gran tamaño y aspecto llamativo, se encuentran atraídos por las luces urbanas y el calor. Sin embargo, no suelen ser habituales en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por lo que su presencia desconcertó a porteños y bonaerenses. A través de las redes sociales, muchos afirmaron que era la primera vez que veían algo así y compartieron imágenes de los peculiares insectos.
Qué son las chinches de agua o “cucarachas de agua”
Las chinches acuáticas, también conocidas como “cucarachas de agua”, son insectos que habitan ambientes de agua dulce como lagunas, arroyos y estanques. Tienen cuerpo aplanado, patas delanteras adaptadas para cazar y pueden medir entre 10 y 12 centímetros.
Se trata de insectos carnívoros y, aunque pueden morder si se sienten amenazados, su picadura no es venenosa ni representa un riesgo sanitario; sí puede resultar muy dolorosa y provocar una roncha grande. “No atacan al ser humano, solo reaccionan si se las manipula”, aclararon los expertos.
Las chinches acuáticas suelen ser frecuentes en provincias como Entre Ríos, por lo que su presencia en el AMBA llama la atención. Si bien en determinados momentos del año vuelan para aparearse en altura, las condiciones climáticas de la zona de los últimos días habrían acelerado este ciclo.
Los especialistas señalaron que “la baja presión atmosférica asociada a la tormenta hizo que cayeran antes de tiempo. En lugar de descender en zonas rurales o campos, fueron atraídos por las luces de la ciudad”. De esta forma, la combinación de altas temperaturas, humedad y cambios bruscos en el clima habría favorecido esta aparición masiva.
Desde el ámbito ambiental destacaron las chinches acuáticas o cucarachas de agua tienen un rol ecológico clave, ya que actúan como depredadores naturales y son considerados bioindicadores de la calidad del agua. Además, indicaron que se trata de un fenómeno transitorio: “Son unos días, luego se van a morir o regresan a su hábitat”.
La recomendación principal es mantener la calma, no tocarlas ni intentar aplastarlas, en la medida de lo posible, apagar luces exteriores, cerrar las ventanas o colocar mosquiteros para impedir su ingreso a las viviendas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario