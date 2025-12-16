El truco viral para llamar por teléfono sin que aparezca el número

Para activar esta opción en Android, abrí la app Teléfono y tocá su ícono. Luego, accedé al menú de opciones, ya sea con los tres puntos en la esquina superior derecha o deslizando el panel lateral.

Ingresá en Configuración y buscá la sección Ajustes de llamadas o Más ajustes, donde verás ID de llamada. Seleccioná Ocultar número o Nunca mostrar y confirmá. A partir de ese momento, todas tus llamadas se realizarán sin que tu número sea visible. Para revertirlo, repetí los pasos y elegí Mostrar número.

boton secreto android

Configurar número privado en iPhone:

En iPhone, abrí Ajustes y seleccioná Teléfono. Desplazate hasta Mostrar ID de llamada y apagá el interruptor. Una vez hecho, todas las llamadas salientes aparecerán con tu número oculto por defecto.

Si en algún momento querés volver a mostrar tu número, simplemente activá nuevamente el interruptor siguiendo los mismos pasos.

Este ajuste es ideal para quienes buscan llamadas privadas de manera fácil y segura, adaptándose a cada sistema operativo y operador.