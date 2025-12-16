El truco viral para llamar por teléfono sin que aparezca el número
Hay un truco casero y viral que permite que tu número aparezca como privado cuando llamás y no quede visible para quien recibe la llamada.
Un truco casero permite que, al llamar por celular, nuestro número quede oculto y no se muestre aunque la otra persona no nos tenga agendados. Para mantener la privacidad, basta con marcar #31# antes del número de destino. Así, el receptor no verá quién realiza la llamada.
Este método funciona tanto en celulares como en teléfonos fijos de cualquier operador, ofreciendo una forma simple y segura de llamar de manera anónima.
Cómo llamar por teléfono de manera privada sin que aparezca el número
Configurar tu número en privado permite realizar llamadas sin que aparezca tu identidad, sin necesidad de marcar códigos en cada llamada. Esta función es reversible y no afecta las llamadas entrantes.
Sin embargo, la disponibilidad y el funcionamiento pueden variar según el operador y el modelo del dispositivo. Algunas empresas bloquean esta función por políticas internas, y en esos casos solo será posible llamar con número oculto usando #31# antes del número deseado.
Configurar número privado en Android:
Para activar esta opción en Android, abrí la app Teléfono y tocá su ícono. Luego, accedé al menú de opciones, ya sea con los tres puntos en la esquina superior derecha o deslizando el panel lateral.
Ingresá en Configuración y buscá la sección Ajustes de llamadas o Más ajustes, donde verás ID de llamada. Seleccioná Ocultar número o Nunca mostrar y confirmá. A partir de ese momento, todas tus llamadas se realizarán sin que tu número sea visible. Para revertirlo, repetí los pasos y elegí Mostrar número.
Configurar número privado en iPhone:
En iPhone, abrí Ajustes y seleccioná Teléfono. Desplazate hasta Mostrar ID de llamada y apagá el interruptor. Una vez hecho, todas las llamadas salientes aparecerán con tu número oculto por defecto.
Si en algún momento querés volver a mostrar tu número, simplemente activá nuevamente el interruptor siguiendo los mismos pasos.
Este ajuste es ideal para quienes buscan llamadas privadas de manera fácil y segura, adaptándose a cada sistema operativo y operador.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario