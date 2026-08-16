La célebre lección del filósofo griego sobre la moderación y los deseos.

Para el filósofo, la riqueza no estaba definida por la cantidad de bienes acumulados, sino por la capacidad de disfrutarlos plenamente.

Así lo resumió en otra de sus frases más conocidas: “La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”. Con esta idea cuestionaba la insatisfacción permanente que puede surgir cuando el deseo nunca encuentra un límite.