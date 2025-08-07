La app que permite comprar dólar oficial y MEP: cuál es mas conveniente y en qué hay que prestar atención

Compra de dólar MEP

El dólar MEP (también llamado “dólar bolsa”) consiste en comprar bonos en pesos y venderlos en dólares, todo a través de una operación legal y habilitada por la CNV.

Ventaja : no tiene límite mensual y no está alcanzado por el impuesto PAIS ni otras restricciones.

: no tiene límite mensual y no está alcanzado por el impuesto PAIS ni otras restricciones. Desventaja : Mercado Pago cobra una comisión del 1% , lo que puede encarecer la operación.

: Mercado Pago cobra una , lo que puede encarecer la operación. Requiere atención: no es una alternativa apta para personas sin conocimientos, ya que las diferencias entre el tipo de cambio comprador y vendedor pueden afectar la rentabilidad.

Qué conviene más

De acuerdo con Garro, no existe una respuesta única. “Depende del día, del momento, e incluso de la hora”, explicó. “Hay situaciones en las que conviene comprar dólar MEP y vender en el oficial, pero al día siguiente puede suceder lo contrario”, aseguró.

El economista también advirtió sobre un error frecuente: no tener en cuenta la diferencia entre el tipo de cambio comprador y vendedor.

“Si no sabés calcular bien el diferencial, podés perder dinero. Hay que entender que uno compra dólares al tipo de cambio vendedor y vende al comprador”, remarcó.

Sin embargo, para el economista Carlos Rodríguez el mercado actual no presenta grandes diferencias en las cantidades que el usuario “común” está acostumbrado a comprar.

Por último, Garro recomendó que el arbitraje entre el MEP y el oficial es una estrategia válida, pero solo para quienes siguen minuto a minuto el mercado cambiario. Para el público general,“puede ser más seguro optar por el dólar oficial, aunque con cupo limitado”, afirmó.