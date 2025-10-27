La barra omakase escondida que celebra los sabores del Mar Argentino
En Buri Omakase, la primera barra omakase de Buenos Aires, el chef Marcello Elefoso —reconocido por la Guía Michelin en 2024 y 2025— despliega una experiencia de alta gastronomía, creativa y refinada, con los mejores productos del mar argentino.
Con la dirección del prestigioso chef Marcello Elefoso -pionero en la difusión del sushi tradicional en Argentina-, Buri Omakase, la primera barra de este estilo en Buenos Aires, funciona a puertas cerradas y ofrece un menú de 16 pasos para sólo 10 comensales, que cambia cada noche según la pesca disponible.
El formato omakase, que en japonés significa “confiar en el chef”, alcanza su máxima expresión en este salón porteño. Frente a los comensales, Elefoso diseña cada pieza con precisión y respeto por el producto, con técnica japonesa y materia prima local de excelencia. El resultado son platos donde la frescura y la estacionalidad son protagonistas.
El término Buri hace referencia al pez limón grande, una especie que marcó la historia del chef durante su paso por Mar del Plata. Gracias a una red de pescadores artesanales, el restaurante accede a ejemplares únicos que atraviesan procesos de maduración de entre 3 días y un mes, a lo que también se suman cortes de wagyu argentino y vegetales seleccionados.
Las especialidades de Buri Omakase
El menú combina platos calientes y fríos, como misoshiru, chawanmushi, pesca misoyaki o tartare de wagyu, con una serie de sashimis y nigiris que cambia a diario. Entre las piezas más aplaudidas por los comensales figuran el nigiri de pez limón y el chawanmushi con langostinos y espárragos orgánicos.
La propuesta se completa con una cuidada carta de vinos nacionales, sake, whisky japonés y cervezas artesanales. En un espacio aparte, Buri Lado B ofrece una versión más descontracturada, con cócteles clásicos y de autor, y un único plato: un tonkotsu ramen con caldo de 20 horas y toques de curry japonés.
Buri Omakase funciona con reserva previa online, y abre sus puertas martes, miércoles y jueves único turno, a las 20.30, y los viernes, doble turno a las 19.30 y 21.30.
Dónde queda Buri Omakase
Buri Omakase se ubica sobre la calle Guatemala 5781, Palermo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario