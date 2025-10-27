Turismo en Salta: el pueblo al limite de Bolivia, con mucha belleza y actividades de aventura
El destino más al norte del territorio argentino, a diferencia de la creencia popular que suele otorgar ese reconocimiento a La Quiaca.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Hay quienes prefieren escapar del bullicio y del ritmo acelerado de la rutina, buscando pasar sus vacaciones en lugares tranquilos del norte. Por eso, Salvador Mazza es el pueblo ideal para ese tipo de escapadas.
Qué se puede hacer en Salvador Mazza
La localidad forma parte de un corredor de intenso tráfico comercial, conocido como el ramal salteño. Su principal atractivo son los paisajes “encerrados”, zonas donde se preservan valiosas reservas de selva, incluyendo parques nacionales como El Rey y Baritú, así como la Reserva Provincial de Acambuco, que destacan por su riqueza natural y biodiversidad.
Si tu objetivo es sumergirte en la cultura local, se pueden recorrer lugares como la Plaza 9 de Julio, el Pórtico de la Patria y las cascadas de La Toma.
También es posible disfrutar de espacios al aire libre y recreativos como la Plaza Paseo Güemes, el Camping La Foca y el Dique Itiyuro.
Cada mayo, el pueblo celebra la fiesta en honor a la Virgen de Luján, patrona de la localidad y guardiana de la iglesia principal.
Dónde queda Salvador Mazza
Salvador Mazza, también llamada Pocitos, se ubica en el extremo norte de Argentina, dentro de la provincia de Salta, a unos 400 km al norte de la capital provincial y a 55 km de Tartagal, a lo largo de la Ruta Nacional 34. Pertenece al departamento General José de San Martín y limita directamente con Bolivia.
Cómo llegar a Salvador Mazza
Si viajas desde Buenos Aires en auto, esta es la ruta recomendada:
- Salí de Buenos Aires: Tomá la Avenida General Paz y después la Ruta Panamericana (RN 9) hacia el norte.
- Continuá por la Ruta Nacional 9: Pasá por ciudades como Rosario y Córdoba, siguiendo siempre por la RN 9.
- Tomá la Ruta Nacional 34: Desde la provincia de Córdoba, seguí por la RN 34 hacia el norte. Vas a atravesar provincias como Santiago del Estero, Tucumán y Salta.
- Llegá a Salvador Mazza: Continuá por la RN 34 hasta llegar a Salvador Mazza, que se encuentra en el límite con Bolivia.
El recorrido completo abarca alrededor de 1.770 kilómetros, y se calcula que el viaje puede durar entre 20 y 22 horas, variando según el flujo de tránsito y el estado de las rutas.
