Turismo en Salta: el pueblo al limite de Bolivia, con mucha belleza y actividades de aventura

Cada mayo, el pueblo celebra la fiesta en honor a la Virgen de Luján, patrona de la localidad y guardiana de la iglesia principal.

Dónde queda Salvador Mazza

Salvador Mazza, también llamada Pocitos, se ubica en el extremo norte de Argentina, dentro de la provincia de Salta, a unos 400 km al norte de la capital provincial y a 55 km de Tartagal, a lo largo de la Ruta Nacional 34. Pertenece al departamento General José de San Martín y limita directamente con Bolivia.

Salvador Mazza calle

Cómo llegar a Salvador Mazza

Si viajas desde Buenos Aires en auto, esta es la ruta recomendada:

Salí de Buenos Aires : Tomá la Avenida General Paz y después la Ruta Panamericana (RN 9) hacia el norte.

: Tomá la Avenida General Paz y después la Ruta Panamericana (RN 9) hacia el norte. Continuá por la Ruta Nacional 9 : Pasá por ciudades como Rosario y Córdoba, siguiendo siempre por la RN 9.

: Pasá por ciudades como Rosario y Córdoba, siguiendo siempre por la RN 9. Tomá la Ruta Nacional 34 : Desde la provincia de Córdoba, seguí por la RN 34 hacia el norte. Vas a atravesar provincias como Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

: Desde la provincia de Córdoba, seguí por la RN 34 hacia el norte. Vas a atravesar provincias como Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Llegá a Salvador Mazza: Continuá por la RN 34 hasta llegar a Salvador Mazza, que se encuentra en el límite con Bolivia.

El recorrido completo abarca alrededor de 1.770 kilómetros, y se calcula que el viaje puede durar entre 20 y 22 horas, variando según el flujo de tránsito y el estado de las rutas.