La cantina porteña de Parque Chacabuco donde los clásicos vuelven a brillar

Mondongo & Coliflor - Guiso de mondongo 2

En la sección de platos principales, abundan las recetas cargadas de historia: el guiso de mondongo, disponible durante todo el año, el osobuco de cerdo braseado con aligot después de ocho horas de cocción y la infaltable milanesa de ternera a la napolitana. Desde la parrilla salen cortes clásicos como asado banderita, entraña y bife de chorizo, acompañados por guarniciones que van desde papas fritas hasta coliflor gratinada o calabaza al horno.

Mondongo & Coliflor - Mesa de amigos

La sanguchería XL es otro de los grandes atractivos: opciones servidas en pan ciabatta de masa madre con guarnición de papas fritas y bebida incluida. Hay desde milanesa clásica hasta bondiola con cebolla caramelizada, bife de chorizo con mayonesa de chimichurri o pollo César. Para el cierre, la carta no se aparta de los bodegones de siempre: flan con dulce de leche y crema, vigilante, Martín Fierro, almendrado y hasta Charlotte.

Mondongo & Coliflor - Osobuco de cerdo con aligot 2

Además, de martes a viernes Mondongo & Coliflor también cuenta con un menú de mediodía ($14 500) que incluye bebida, panera con dip de alubias, principal y budín de pan, sin servicio de mesa. Cada jornada se anuncia en redes sociales el plato del día, como arroz con albóndigas, pastel de papas o suprema con papas fritas. Sin duda, una propuesta casera, abundante y accesible, pensada para ofrecerle una alternativa amigable y reconfortante a los vecinos del barrio.

Mondongo & Coliflor - Milanesa napolinata con puré

Dónde queda Mondongo & Coliflor

Esta cantina se encuentra ubicada en Del Barco Centenera 1698, esquina Saraza, Parque Chacabuco. Abre de martes a sábados de 9 a 00 h,y domingos de 10 a 16 h.

Mondongo & Coliflor - Creme brulee 2

Redes sociales

Instagram: @mondongoycoliflor