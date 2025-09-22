La cantina porteña de Parque Chacabuco donde los clásicos vuelven a brillar
Desde una esquina con 100 años de historia, Mondongo & Coliflor recupera los sabores más entrañables de la gastronomía argentina, con platos inspirados en recetas familiares, a precios accesibles.
En el corazón de Parque Chacabuco, un grupo de cuatro amigos decidió rescatar la esencia de las viejas cantinas de barrio y devolver a la mesa aquellos platos que alguna vez parecieron olvidados. Así nació Mondongo & Coliflor, un proyecto comandado por Arnaldo Roperti, José Villar, Quique Yafuso y Cabito Massa Alcántara, que busca poner en valor el sabor por sobre la apariencia, reivindicando recetas tradicionales con una mirada honesta y sin artificios.
El local funciona en una construcción centenaria, en la esquina de Del Barco Centenera 1698, donde ya han existido bodegones y restaurantes históricos. Con capacidad para 70 comensales entre su salón principal y las mesas dispuestas en la vereda, la ambientación mantiene intacta la impronta bodegonera: hierro, madera y detalles de época que refuerzan la calidez de una cantina de toda la vida. La consigna es clara: aquí se viene a comer rico, abundante y con identidad porteña.
Qué pedir en Mondongo & Coliflor
La carta arranca con un apartado de entradas y mostrador donde se lucen sabores típicos: empanadas de mondongo, lengua a la vinagreta, ensaladilla rusa y una provoleta M&C a la parrilla que se sirve con rúcula, tomate confitado y panceta. Todo producido en el propio local, desde conservas hasta escabeches, reafirmando la impronta casera de la propuesta.
En la sección de platos principales, abundan las recetas cargadas de historia: el guiso de mondongo, disponible durante todo el año, el osobuco de cerdo braseado con aligot después de ocho horas de cocción y la infaltable milanesa de ternera a la napolitana. Desde la parrilla salen cortes clásicos como asado banderita, entraña y bife de chorizo, acompañados por guarniciones que van desde papas fritas hasta coliflor gratinada o calabaza al horno.
La sanguchería XL es otro de los grandes atractivos: opciones servidas en pan ciabatta de masa madre con guarnición de papas fritas y bebida incluida. Hay desde milanesa clásica hasta bondiola con cebolla caramelizada, bife de chorizo con mayonesa de chimichurri o pollo César. Para el cierre, la carta no se aparta de los bodegones de siempre: flan con dulce de leche y crema, vigilante, Martín Fierro, almendrado y hasta Charlotte.
Además, de martes a viernes Mondongo & Coliflor también cuenta con un menú de mediodía ($14 500) que incluye bebida, panera con dip de alubias, principal y budín de pan, sin servicio de mesa. Cada jornada se anuncia en redes sociales el plato del día, como arroz con albóndigas, pastel de papas o suprema con papas fritas. Sin duda, una propuesta casera, abundante y accesible, pensada para ofrecerle una alternativa amigable y reconfortante a los vecinos del barrio.
Dónde queda Mondongo & Coliflor
Esta cantina se encuentra ubicada en Del Barco Centenera 1698, esquina Saraza, Parque Chacabuco. Abre de martes a sábados de 9 a 00 h,y domingos de 10 a 16 h.
Instagram: @mondongoycoliflor
