Los signos del zodiaco que deben salir de su zona de confort en agosto.

Capricornio debe asumir que resulta imposible avanzar si se pretende complacer las demandas de todo el entorno.

Acuario

Acuario comprobará que cambiar de aire no siempre requiere giros drásticos. A veces, ajustar pequeños detalles diarios es suficiente para generar dinámicas distintas. Las alineaciones astrológicas aconsejan dejar de cargar con todas las responsabilidades en solitario. Rebotar ideas en equipo le permitirá resolver pendientes con mayor agilidad.

Sin embargo, las transformaciones más relevantes se darán fuera de la oficina. Se presenta un mes favorable para expandir la vida social, aceptar llamados a reuniones y conectar con gente nueva.