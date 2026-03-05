La ciencia revela el impacto de escuchar música en el entrenamiento

Sin embargo, cuando el entrenamiento es muy exigente, ese efecto casi desaparece. En esas situaciones, la atención se centra en el esfuerzo físico, por lo que la música pierde influencia.

Los factores que explican la diferencia

El análisis concluyó que cuanto más intenso es el ejercicio, menor es la influencia de la música en la atención y en el estado emocional. Además, factores como la edad, el nivel físico y la forma en que se realizaron los estudios influyeron en los resultados, que en su mayoría se basaron en adultos activos.

De esta manera, los investigadores, liderados por Andrew Danso, señalaron que no es correcto asumir que la música siempre mejora el rendimiento. También destacaron que las reacciones varían entre personas y que el contexto de cada entrenamiento es clave.