La ciencia revela el impacto de escuchar música en el entrenamiento
La investigación comparó diez experimentos internacionales para determinar cómo la música impacta en el rendimiento mental y emocional durante el ejercicio. Descubrí los resultados.
La actividad física ocupa un lugar central en el bienestar general. Realizar ejercicio de forma regular contribuye a mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los músculos y reducir el estrés. Al mismo tiempo, diferentes estudios señalan que mantenerse activo no solo impacta en el cuerpo, sino también en la claridad mental y la calidad de vida.
En ese contexto, una investigación científica buscó profundizar en la relación entre el ejercicio y el funcionamiento cognitivo. El análisis, publicado en "Frontiers in Psychology" y coordinado por el "Centre of Excellence in Music", Mind, Body and Brain de la Universidad de Jyväskylä, revisó diez experimentos realizados en distintos países para evaluar cómo ciertos estímulos pueden influir en la atención, la respuesta emocional y la capacidad de control mental durante la actividad física.
Atención y rendimiento: efectos variables según el contexto
Los resultados indicaron que la música no mejora la concentración de manera constante durante el ejercicio. Aunque muchas personas sienten que ayuda a enfocarse o a reducir el cansancio mental, los estudios no encontraron mejoras claras en la atención ni en tareas físicas de resistencia.
En algunos casos hubo efectos positivos, sobre todo cuando los participantes elegían la música o cuando el ritmo coincidía con el movimiento. Sin embargo, las respuestas variaron según cada persona: mientras algunos se motivaron más, otros se distrajeron.
Estado de ánimo: beneficios acotados por la intensidad
El estudio también analizó el impacto emocional de la música durante el ejercicio. Los resultados mostraron que puede aumentar el disfrute en actividades de intensidad baja o moderada, como caminar rápido o andar en bicicleta.
Sin embargo, cuando el entrenamiento es muy exigente, ese efecto casi desaparece. En esas situaciones, la atención se centra en el esfuerzo físico, por lo que la música pierde influencia.
Los factores que explican la diferencia
El análisis concluyó que cuanto más intenso es el ejercicio, menor es la influencia de la música en la atención y en el estado emocional. Además, factores como la edad, el nivel físico y la forma en que se realizaron los estudios influyeron en los resultados, que en su mayoría se basaron en adultos activos.
De esta manera, los investigadores, liderados por Andrew Danso, señalaron que no es correcto asumir que la música siempre mejora el rendimiento. También destacaron que las reacciones varían entre personas y que el contexto de cada entrenamiento es clave.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario