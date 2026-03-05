ANMAT prohibió dos modelos de lentes de contacto: de cuáles se trata

lentes de contacto.jpg

Durante el procedimiento se encontraron alrededor de 10 mil blisters de lentes de contacto NOVMAS exhibidos para la venta, junto con una cantidad no especificada de solución multipropósito para lentes de contacto de la misma marca.

Tras el análisis del caso, la Dirección de Gestión de Información Técnica de ANMAT confirmó que los productos no se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

El organismo advirtió que el uso de productos no certificados puede provocar complicaciones oculares, como infecciones o daños en la visión, especialmente cuando se utilizan sin control profesional.

Disposición 1099/2026:

