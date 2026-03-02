El ejercicio clave para mujeres de más de 55 años: fortalece la espalda y mejora la postura en casa
Conocé cuál es el movimiento de bajo impacto recomendado por especialistas para cuidar la columna, prevenir contracturas y ganar movilidad sin salir de casa.
El cuidado de la salud y la movilidad después de los 55 años se vuelve clave para sostener la autonomía y prevenir dolores. En ese marco, especialistas en actividad física destacan ejercicios suaves y controlados que permiten fortalecer la espalda sin impacto ni exigencias del gimnasio, ideales para incorporar a la rutina diaria en casa.
Para muchas mujeres mayores, trabajar la espalda es fundamental para mejorar la postura, reducir molestias y mantener la salud muscular. Las recomendaciones actuales apuntan a movimientos simples, de bajo impacto y enfocados en la estabilidad y el fortalecimiento, que ayudan a sostener la columna y prevenir lesiones frecuentes con el paso del tiempo.
El mejor ejercicio para las mujeres de más de 55 años
Entre las alternativas más recomendadas para cuidar la salud de la columna después de los 55 se destaca un ejercicio simple y seguro que se realiza acostada boca abajo sobre una superficie firme.
Desde esa posición, se elevan de manera suave el pecho y los hombros unos centímetros del suelo, manteniendo los brazos apoyados o a los costados y el cuello alineado, sin forzar la zona cervical. El movimiento debe ser lento y controlado, concentrando la activación en la musculatura dorsal y en la parte media de la espalda.
Esta técnica favorece el fortalecimiento muscular, ayuda a corregir la postura y mejora la estabilidad de la columna, aspectos clave para prevenir dolores y contracturas frecuentes con el paso de los años. Al no implicar impacto ni cargas externas, resulta un ejercicio de bajo impacto que cuida las articulaciones y puede adaptarse al nivel de cada persona.
Los especialistas sugieren incorporarlo a una rutina de ejercicio en casa, con series breves de pocas repeticiones, priorizando la calidad del movimiento sobre la cantidad. Practicado de forma regular, contribuye a mantener la movilidad, sostener la salud de la espalda y favorecer la autonomía en las actividades cotidianas.
