La China Ansa contó que su hija será operada y explicó el problema de salud que enfrenta
La periodista y figura de Telefe habló del delicado momento que atraviesan junto a su hija India. Los detalles en la nota.
La periodista La China Ansa decidió compartir con sus seguidores un tema estrictamente familiar: su hija India, de dos años, fruto de su relación con Diego Mendoza, deberá atravesar una intervención quirúrgica en los próximos días. La noticia generó inmediata repercusión entre sus seguidores.
A través de Instagram, la conductora de Telefe explicó el motivo detrás de esta decisión médica y cómo reorganizaron la rutina familiar ante lo que viene: "India arranca el jardín la próxima semana, ya que estos días estuvimos haciéndole los prequirúrgicos para la cirugía de amígdalas y adenoides".
En ese mismo mensaje, detalló dónde se realizará el procedimiento y agradeció el acompañamiento recibido: "La vamos a operar con el equipo de swiss de la clínica de Olivos/Nordelta. Me llegaron muchísimos mensajes de ustedes contándome experiencias de sus niños/as que fueron operados y lo valoro muchísimo, son de gran ayuda".
Además, aprovechó para hacer una consulta puntual a su comunidad sobre los profesionales que intervendrán en la operación: "¿Alguien por ahí que conozca al equipo de clínica de Olivos? ¿Otorrino/anestesiólogo/pediatra, etc? La otorrinolaringología de INDIA, opera ahí también".
Por último, llevó tranquilidad al contar cómo se encuentra actualmente la pequeña y explicó por qué postergaron el inicio del jardín: "Gracias a Dios está durmiendo súper bien, la estamos durmiendo 20.30 hs aprox y se levanta 9 am aprox. SIN JARDÍN. Pero es un tema de salud así que avanzamos con la operación", cerró.
