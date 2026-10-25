La crítica y reflexión de un filósofo sobre la fragmentación de la atención: cómo el smartphone actúa como maquinita digital de adicción
El ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025 reivindica el silencio y la atención que hemos perdido en el mundo digital controlado por los algoritmos.
Byung-Chul Han, uno de los filósofos actuales más leídos del mundo, publicó "Sobre Dios. Pensar con Simone Weil". La obra hace un análisis sobre el nuevo mundo dominado por el rendimiento, el consumo y la hiperactividad.
Reivindicando la figura y el pensamiento Simone Weil, filosofa y activista política francesa)a la que considera la intelectual más brillante del siglo XX, Han nos invita a redescubrir el silencio y la atención.
La reflexión del filósofo
Según el filósofo, vivimos en una sociedad de la adicción que se encuentra alimentada por el insaciable anhelo de más información y que funciona mejor mientras menos atención le préstamos.
"El smartphone es una máquina digital de adicción, incluso los buscadores constituyen máquinas de adicción. Avivan la sed de caza", expresa.
Además, explica que, debido a los algoritmos, las redes sociales convierten a las personas en dependientes y, de esa forma, logran controlarlas y dirigirlas.
Han sugiere que la digitalización del mundo ha acelerado enormemente la puesta a disposición de la realidad: "Nos acostumbra a que todo sea inmediatamente alcanzable, disponible, calculable y consumible".
La velocidad con la que llegamos a infinidad de datos y publicaciones nos llevó a ser personas menos pacientes.
"Ciertas actitudes del espíritu, como la espera o la paciencia, se están desmoronando. La información que se presenta como estímulo fragmenta nuestra atención", afirma Han.
"La atención profunda no se guía por estímulos. De hecho, más bien se resiste a ellos e incluso los repele. Se asemeja a una oración", manifiesta.
En ese sentido, Han advierte sobre las posibles consecuencias de perder la capacidad de contemplar: "Quien no es capaz de mantener una atención contemplativa, de mirar, no puede acceder a la verdad, al verdadero y duradero orden de las cosas".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario