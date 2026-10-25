La crítica y reflexión de un filósofo sobre la fragmentación de la atención: cómo el smartphone actúa como maquinita digital de adicción

Han sugiere que la digitalización del mundo ha acelerado enormemente la puesta a disposición de la realidad: "Nos acostumbra a que todo sea inmediatamente alcanzable, disponible, calculable y consumible".

La velocidad con la que llegamos a infinidad de datos y publicaciones nos llevó a ser personas menos pacientes.

"Ciertas actitudes del espíritu, como la espera o la paciencia, se están desmoronando. La información que se presenta como estímulo fragmenta nuestra atención", afirma Han.

"La atención profunda no se guía por estímulos. De hecho, más bien se resiste a ellos e incluso los repele. Se asemeja a una oración", manifiesta.

En ese sentido, Han advierte sobre las posibles consecuencias de perder la capacidad de contemplar: "Quien no es capaz de mantener una atención contemplativa, de mirar, no puede acceder a la verdad, al verdadero y duradero orden de las cosas".