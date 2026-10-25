Cuál es elegido como el país más lindo de Sudamérica según la inteligencia artificial
La inteligencia artificial de Google reveló qué país considera el más lindo de Sudamérica y sorprendió con su respuesta sobre el destino elegido.
Bard, el chatbot conversacional desarrollado por Google, utiliza inteligencia artificial para responder preguntas sobre una amplia variedad de temas. Basado en la familia de modelos PaLM 2, se caracterizaba por contar con información actualizada diariamente, a diferencia de las versiones de ChatGPT de OpenAI disponibles en ese momento.
Entre las consultas que suelen hacerle los usuarios, también aparecen las relacionadas con destinos turísticos. En esta oportunidad, le preguntamos cuál es el país más lindo de Sudamérica, según la mirada de la inteligencia artificial.
Cuál es el país más lindo de Sudamérica, según la inteligencia artificial
En su primera respuesta, la inteligencia artificial señaló que la belleza depende de la mirada de cada persona y que, por ese motivo, no existe una única respuesta para determinar cuál es el país más lindo de Sudamérica. Sin embargo, luego destacó a Colombia, que en 2023 ocupó el tercer puesto de un ranking de los países más bellos del mundo elaborado por Forbes, según la información citada por el chatbot.
Entre los principales motivos por los que Colombia sobresale, mencionó los siguientes:
- Diversidad natural: el país reúne paisajes muy diferentes, desde la selva amazónica y las playas del Caribe hasta montañas, volcanes, bosques tropicales y zonas desérticas.
- Riqueza cultural: su identidad combina influencias indígenas, europeas y africanas, con una historia y tradiciones que forman parte de su atractivo.
- Hospitalidad de su gente: los colombianos también se destacan por su amabilidad y la calidez con la que reciben a los visitantes.
Además de Colombia, la inteligencia artificial señaló otros destinos de Sudamérica que se distinguen por sus paisajes, su historia y sus atractivos turísticos:
- Argentina: cuenta con escenarios naturales como los glaciares, las montañas y los paisajes de la Patagonia, además de grandes ciudades con una amplia oferta cultural.
- Chile: ofrece contrastes que van desde el desierto de Atacama hasta los fiordos del sur, junto con una historia y tradiciones propias.
- Perú: es reconocido por lugares emblemáticos como Machu Picchu, el Valle Sagrado y el lago Titicaca, que atraen a quienes buscan conocer su patrimonio histórico y cultural.
- Brasil: sobresale por sus playas, el famoso carnaval de Río de Janeiro y la inmensidad de la selva amazónica, que lo convierten en uno de los destinos más diversos de la región.
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