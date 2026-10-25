Cuál es elegido como el país más lindo de Sudamérica según la inteligencia artificial

Cuál es el país más lindo de Sudamérica, según la inteligencia artificial

En su primera respuesta, la inteligencia artificial señaló que la belleza depende de la mirada de cada persona y que, por ese motivo, no existe una única respuesta para determinar cuál es el país más lindo de Sudamérica. Sin embargo, luego destacó a Colombia, que en 2023 ocupó el tercer puesto de un ranking de los países más bellos del mundo elaborado por Forbes, según la información citada por el chatbot.