Cambió el pronóstico y un frío invernal recibirá al papa León XIV en Buenos Aires: la temperatura del domingo

La temperatura máxima experimentará un marcado descenso, posicionándose entre los 18 °C y 19 °C. Un factor determinante será el viento del sector sur, que se intensificará con ráfagas de entre 45 y 60 km/h, por lo que se sugiere prestar atención al nivel del Río de la Plata en las áreas ribereñas de menor altitud.

Para la jornada del domingo se espera el registro térmico más bajo del período. La mañana se presentará marcadamente fría, con marcas de 6°C en la Capital Federal y valores mínimos menores en el Gran Buenos Aires, sintiéndose con mayor rigor en las zonas del norte del conurbano.

Hacia el mediodía, las condiciones meteorológicas mejorarán sustancialmente con cielo despejado y una máxima que se ubicará entre los 21°C y 23°C.

En el plano institucional, la llegada del Papa León XIV a Aeroparque está programada para las 16:30. Para quienes asistan a las actividades previstas hacia el atardecer, el clima acompañará de manera agradable, siendo suficiente el uso de un abrigo liviano.