Cambió el pronóstico y un frío invernal recibirá al papa León XIV en Buenos Aires: la temperatura del domingo
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores de Meteored, vuelve el frío al AMBA y el Sumo Pontífice deberá venir abrigado.
Si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) goza de un excelente clima este miércoles, con un sol radiante y casi 27°C de térmica, el frío volverá a hacerse presente justo cuando el papa León XIV arribe en el país para llevar a cabo una visita tan histórica como esperada.
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los pronosticadores de Meteored, el próximo domingo 8 de noviembre las temperaturas descenderán de manera considerable, acercando nuevamente el frío invernal que pensábamos que había quedado atrás.
Cambió el pronóstico y un frío invernal recibirá al papa León XIV en Buenos Aires
Este jueves 5 de noviembre se perfila como la jornada con mejores condiciones atmosféricas de la semana. Se anticipa un cielo prácticamente libre de nubes y una temperatura máxima que rondará los 25°C en toda la región metropolitana. En tanto, hacia el viernes 6, si bien las marcas máximas se mantendrán entre los 23°C y 25°C durante la primera mitad del día, las condiciones se deteriorarán paulatinamente hacia la tarde.
El avance de un frente frío proveniente de la Patagonia alcanzará la región entre la tarde y la noche, elevando las probabilidades de precipitaciones hasta un 90%, aunque con acumulados moderados de pocos milímetros. Tras el paso del sistema frontal, el viento rotará al sector sur con ráfagas superiores a los 40 km/h, marcando el inicio de un fin de semana largo caracterizado por un ambiente notoriamente más fresco.
Cómo estará el clima en el fin de semana que el papa León XIV llega a Buenos Aires
El fin de semana comenzará con un panorama cubierto durante las primeras horas del sábado. Se prevén lloviznas intermitentes, principalmente sobre los sectores sur y oeste del área metropolitana. Con el correr de la tarde, la nubosidad comenzará a quebrarse, dejando ver pasajes de sol.
La temperatura máxima experimentará un marcado descenso, posicionándose entre los 18 °C y 19 °C. Un factor determinante será el viento del sector sur, que se intensificará con ráfagas de entre 45 y 60 km/h, por lo que se sugiere prestar atención al nivel del Río de la Plata en las áreas ribereñas de menor altitud.
Para la jornada del domingo se espera el registro térmico más bajo del período. La mañana se presentará marcadamente fría, con marcas de 6°C en la Capital Federal y valores mínimos menores en el Gran Buenos Aires, sintiéndose con mayor rigor en las zonas del norte del conurbano.
Hacia el mediodía, las condiciones meteorológicas mejorarán sustancialmente con cielo despejado y una máxima que se ubicará entre los 21°C y 23°C.
En el plano institucional, la llegada del Papa León XIV a Aeroparque está programada para las 16:30. Para quienes asistan a las actividades previstas hacia el atardecer, el clima acompañará de manera agradable, siendo suficiente el uso de un abrigo liviano.
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