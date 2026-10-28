Puerto Madryn: allanaron a un joven por crear con IA una serie porno animé con rostros de sus compañeras

El juez penal Horacio Yanguela autorizó la medida, la cual fue ejecutada por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn, bajo la dirección de los comisarios Martín Baldi y Alejandro Antilef. La investigación está liderada por el fiscal Gastón Alcucero.

El objetivo actual es obtener los archivos originales y llevar a cabo un análisis técnico que permita determinar las características de las imágenes, su proceso de creación, el momento en que fueron generadas y su circulación.

Mientras avanza la causa, se ha impuesto la calificación legal provisoria de la investigación por producción, distribución, tenencia y facilitación de material de explotación y abuso sexual de menores de 18 años.