Puerto Madryn: allanaron a un joven por crear con IA una serie porno animé con rostros de sus compañeras
El hecho ocurrió en la Escuela N°741 de Puerto Madryn. El acusado tiene 18 años y exhibía los cortos en YouTube.
En los últimos días, un alumno de una escuela de Puerto Madryn fue allanado en la casa donde convive con su abuela por el delito de producción de material pornográfico. Según la denuncia en su contra, el acusado creó una serie de dibujos sexuales con estilo animé, que incluyen las caras de al menos dos de sus compañeras, menores de edad. El acusado tiene 18 años y realiza películas y cortos con IA para exhibirlas en su propio canal de YouTube.
El caso, investigado por el fiscal Gastón Alcucero del MPF chubutense, se centra en la Escuela N°741 de la ciudad. La madre de una de las víctimas denunció al chico, luego de que una psicóloga que trabaja como tutora en el lugar la llamó para reportarle la situación. El acusado, de acuerdo a un reporte del expediente, “habría utilizado fotos del perfil de la hija de la denunciante, entre otros, modificándolas con IA para que pareciera personaje de manga eróticos, recreándoles historias”.
El operativo, realizado recientemente, permitió el secuestro de dispositivos electrónicos relacionados con la presunta creación de imágenes que, utilizando la IA, combinaron los rostros de estudiantes de una escuela secundaria y fueron compartidas a través de WhatsApp.
La investigación se inició tras la denuncia de los padres de las adolescentes afectadas que asisten a la Escuela N°741. Según testimonios, el joven habría superpuesto los rostros de alumnas sobre cuerpos de personajes de animé, mostrando y compartiendo este material a través de la popular aplicación de mensajería.
A raíz de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal inició una serie de tareas investigativas para reunir información, realizar entrevistas y verificar los hechos. Se solicitó una orden de allanamiento para incautar celulares, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento.
El juez penal Horacio Yanguela autorizó la medida, la cual fue ejecutada por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn, bajo la dirección de los comisarios Martín Baldi y Alejandro Antilef. La investigación está liderada por el fiscal Gastón Alcucero.
El objetivo actual es obtener los archivos originales y llevar a cabo un análisis técnico que permita determinar las características de las imágenes, su proceso de creación, el momento en que fueron generadas y su circulación.
Mientras avanza la causa, se ha impuesto la calificación legal provisoria de la investigación por producción, distribución, tenencia y facilitación de material de explotación y abuso sexual de menores de 18 años.
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