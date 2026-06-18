VTV y Licencia de conducir: quiénes deben renovar el trámite con nuevas normas en junio 2026

Cuáles son los nuevos requisitos para la VTV

Los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las autoridades podrán incorporarse al sistema de revisión vehicular y realizar las inspecciones obligatorias.

La implementación de la medida requerirá la definición de criterios vinculados al equipamiento necesario, los controles de calidad y los mecanismos de fiscalización que garanticen que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los vigentes.

Los plazos para realizar la inspección vehicular obligatoria son los siguientes:

Vehículos 0 km: Primera revisión a los 5 años del patentamiento.

Hasta 10 años de antigüedad: Obligatoria cada 24 meses (2 años).

Más de 10 años de antigüedad: Obligatoria cada 12 meses (anual).

La reforma forma parte de un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado modificaciones al régimen de verificaciones técnicas que incluyeron la extensión de los plazos para los vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pueda realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo.

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el sector privado podrá incorporarse formalmente al esquema de controles vehiculares. Para ello, los talleres deberán remitir la información requerida por la autoridad de aplicación y garantizar que sus sistemas sean compatibles con la base de datos administrada por la Secretaría de Transporte.

Entre las exigencias técnicas previstas para obtener la habilitación figuran equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación y las emisiones contaminantes, además de instrumentos para medir ruidos, verificar neumáticos y realizar controles eléctricos. También deberán contar con herramientas específicas para inspeccionar el estado general de los vehículos y certificar que cumplen con las condiciones de seguridad exigidas para circular.