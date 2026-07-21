 La célebre y clásica advertencia del filósofo alemán Friedrich Nietzsche sobre la lucha contra los monstruos

La reflexión sobre el monstruo no propone quedarse al margen ni aceptar las injusticias sin actuar. Su planteo apunta a un problema diferente: el riesgo de que una persona que defiende una causa legítima termine incorporando las mismas conductas que en un principio cuestionaba.

En escenarios como la política, los conflictos armados o el activismo, esa transformación puede aparecer cuando los métodos utilizados comienzan a parecerse a los del adversario. En ese punto, los límites entre la resistencia y la imitación pueden volverse cada vez más difíciles de distinguir.

El pensamiento de Nietzsche también se caracterizó por cuestionar los valores heredados y las bases de la moral cristiana, a la que definió como “un platonismo para el uso del pueblo”. Su filosofía buscaba impulsar una revisión profunda de las creencias humanas: preguntarse de dónde surgen nuestras nociones de bien y mal y analizar si realmente están construidas sobre fundamentos sólidos.

La metáfora del monstruo puede aplicarse a distintos ámbitos, desde enfrentamientos políticos hasta conflictos legales o problemas personales. La idea central no se limita al enemigo externo, sino que pone el foco en los cambios internos que puede provocar una lucha prolongada.

En Más allá del bien y del mal, Nietzsche no intenta eliminar los valores, sino invitar a examinarlos para comprender si nacen de la convicción, el temor, la ambición o el resentimiento.

Más de un siglo después, esta advertencia de uno de los grandes filósofos de la historia mantiene su actualidad. La obsesión por combatir al otro puede modificar la propia mirada y transformar las motivaciones iniciales. Por eso, la reflexión, la autocrítica y la revisión constante de los propios límites aparecen como herramientas fundamentales para evitar esa transformación.