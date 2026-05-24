La IA destacó cuáles son los signos del zodíaco que gastan mucha plata

Sagitario

Sagitario tiene una personalidad aventurera y difícilmente pueda quedarse quieto mucho tiempo. Por eso, gran parte de sus gastos suelen estar relacionados con viajes, escapadas, actividades recreativas y nuevas experiencias. La IA destacó que este signo suele vivir el presente y evitar preocuparse demasiado por las finanzas a largo plazo.

Su deseo constante de libertad y movimiento muchas veces lo lleva a tomar decisiones impulsivas con el dinero.

Libra

Libra mantiene una conexión muy fuerte con la estética, la belleza y el confort. Este signo suele gastar bastante en decoración, ropa, perfumes, arte y productos vinculados al bienestar personal. Muchas veces realiza compras por impulso simplemente porque algo le pareció atractivo o elegante.

Según la inteligencia artificial, Libra también puede utilizar las compras como una forma de mejorar el ánimo o encontrar equilibrio emocional.

Piscis

Piscis es uno de los signos más emocionales del zodíaco y eso también impacta en la manera en la que administra el dinero. Las personas piscianas suelen gastar para darse gustos, ayudar a otros o escapar de situaciones estresantes. En ocasiones, les cuesta organizar sus finanzas y terminan realizando compras impulsivas.

La IA señaló que Piscis prioriza mucho más las emociones y los vínculos personales que el control estricto del dinero.