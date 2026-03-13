La inteligencia artificial reveló cómo se vería la cancha de Banfield techada

Para el techo se podrían utilizar materiales como:

paneles de policarbonato alveolar

membranas de ETFE (utilizadas en estadios modernos como el Allianz Arena)

Estos materiales permitirían el paso de la luz natural, algo fundamental para mantener el césped en buenas condiciones, pero al mismo tiempo protegerían a los espectadores de la lluvia y el viento.

Modernización tecnológica

El proyecto también incluiría un nuevo sistema de iluminación LED integrado en el techo, lo que permitiría eliminar las actuales torres de iluminación y mejorar la calidad de las transmisiones televisivas.

Posibles mejoras en el estadio

Además de cubrir las tribunas, la estructura del techo permitiría incorporar nuevas mejoras en el futuro, como:

palcos VIP suspendidos sobre las plateas

nuevas cabinas de prensa

mayor comodidad para los espectadores

Actualmente, el Florencio Sola tiene capacidad para alrededor de 26.000 espectadores, y el techado no modificaría demasiado esa cifra, aunque sí mejoraría la experiencia del público al permitir que todas las tribunas puedan utilizarse incluso en días de lluvia.

Cuánto costaría la obra

Según estimaciones basadas en proyectos similares en Argentina, una obra de estas características podría costar entre 25 y 35 millones de dólares.

El tiempo estimado para completar el proyecto sería de entre 18 y 22 meses, incluyendo la fabricación de las estructuras metálicas y el montaje final en el estadio.

De concretarse una obra de este tipo, el estadio de Banfield podría convertirse en uno de los recintos más modernos del conurbano bonaerense, manteniendo su historia pero sumando infraestructura de nivel internacional.