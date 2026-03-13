La inteligencia artificial reveló cómo se vería la cancha de Banfield techada
A partir de simulaciones realizadas con IA, se generó un modelo visual que muestra cómo podría lucir el Florencio Sola con una cubierta moderna.
El Estadio Florencio Sola, casa del Club Atlético Banfield, es uno de los escenarios más tradicionales del fútbol argentino. Ubicado en la intersección de las calles Arenales y Peña, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, el estadio fue inaugurado oficialmente el 6 de octubre de 1940 y desde entonces es uno de los símbolos deportivos de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Con el paso de los años, el estadio conocido popularmente como “El Lencho” fue modernizándose para adaptarse a los requisitos del fútbol profesional. Sin embargo, recientemente surgió una idea que despertó la curiosidad de los hinchas: cómo se vería el estadio si estuviera completamente techado.
Así sería el estadio de Banfield techado, según la IA
Según el diseño propuesto por la inteligencia artificial, el proyecto consistiría en instalar un techo perimetral continuo que cubriría las cuatro tribunas del estadio y le daría una estética más moderna y uniforme.
Estructura del techo
La cubierta estaría sostenida por columnas de acero de alta resistencia ubicadas en el exterior del estadio para evitar interferir con la visión de los espectadores. Desde allí se extendería una red de vigas metálicas que volaría hacia el centro del campo de juego.
Materiales modernos
Para el techo se podrían utilizar materiales como:
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paneles de policarbonato alveolar
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membranas de ETFE (utilizadas en estadios modernos como el Allianz Arena)
Estos materiales permitirían el paso de la luz natural, algo fundamental para mantener el césped en buenas condiciones, pero al mismo tiempo protegerían a los espectadores de la lluvia y el viento.
Modernización tecnológica
El proyecto también incluiría un nuevo sistema de iluminación LED integrado en el techo, lo que permitiría eliminar las actuales torres de iluminación y mejorar la calidad de las transmisiones televisivas.
Posibles mejoras en el estadio
Además de cubrir las tribunas, la estructura del techo permitiría incorporar nuevas mejoras en el futuro, como:
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palcos VIP suspendidos sobre las plateas
nuevas cabinas de prensa
mayor comodidad para los espectadores
Actualmente, el Florencio Sola tiene capacidad para alrededor de 26.000 espectadores, y el techado no modificaría demasiado esa cifra, aunque sí mejoraría la experiencia del público al permitir que todas las tribunas puedan utilizarse incluso en días de lluvia.
Cuánto costaría la obra
Según estimaciones basadas en proyectos similares en Argentina, una obra de estas características podría costar entre 25 y 35 millones de dólares.
El tiempo estimado para completar el proyecto sería de entre 18 y 22 meses, incluyendo la fabricación de las estructuras metálicas y el montaje final en el estadio.
De concretarse una obra de este tipo, el estadio de Banfield podría convertirse en uno de los recintos más modernos del conurbano bonaerense, manteniendo su historia pero sumando infraestructura de nivel internacional.
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