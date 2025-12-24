Menú para Nochebuena: tres ensaladas ideales para acompañar la cena, según la inteligencia artificial

1. Ensalada rusa (o ensaladilla de Navidad)

Esta es una de las ensaladas más tradicionales para la Nochebuena en muchos países. Se hace con patatas cocidas, zanahorias, guisantes y huevo duro, todo mezclado con mayonesa. A veces se le añade atún o algún tipo de marisco como gambas. Es un plato suave y cremoso, ideal como acompañamiento de carnes o mariscos.

2. Ensalada de manzana, nueces y queso de cabra

Una opción fresca y un poco más sofisticada. Se mezcla manzana verde o roja (según prefieras), nueces tostadas, queso de cabra desmenuzado y una vinagreta de miel y mostaza. Esta combinación de sabores dulces, salados y crujientes es perfecta para equilibrar los sabores más pesados de la cena navideña.

3. Ensalada de espinacas, granada y piñones

Una ensalada fresca y vibrante, llena de color y nutrientes. Se combinan espinacas frescas con los arilos de granada, piñones tostados y un toque de queso feta o ricotta. Para el aderezo, puedes hacer una vinagreta de aceite de oliva, vinagre balsámico, miel y mostaza. El toque dulce de la granada y el crocante de los piñones hacen que esta ensalada sea un éxito.