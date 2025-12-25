Tres platos para el almuerzo de Navidad, según la inteligencia artificial
La herramienta de ChatGPT brindó algunas recomendaciones y una breve receta en cada caso, para disfrutar en familia en el almuerzo navideño.
Se acercan las fiestas de Fin de Año, y tras la esperada cena de Nochebuena, son varias las familias argentinas y de todo el mundo que se juntan a almorzar en Navidad.
En este marco, la inteligencia artificial ChatGPT armó un breve listado de recomendaciones culinarias para elegir el mejor plato para disfrutar en la mesa navideña.
Se puede elegir entre opciones simples o algunas más elaboradas, siempre acompañado por algunos clásicos como son la ensalada rusa, algún pionono o el vitel toné. El asado no puede faltar, así como tampoco algunas sobras de la noche previa.
"Cada uno de estos platos es festivo y sabroso, y seguro que impresionará a tus invitados. ¡Espero que encuentres algo que te guste para tu almuerzo navideño!", adelantó la aplicación antes de dar a conocer sus recomendaciones, junto con una breve receta.
Tres platos ideales para el almuerzo de Navidad, según la inteligencia artificial
Arroz con mariscos
Un clásico que nunca falla. Podés hacer un arroz caldoso con mariscos (como gambas, mejillones, calamares y almejas) y darle un toque especial con un sofrito de cebolla, pimiento, tomate, ajo y un toque de azafrán para darle color y sabor. Es un plato vibrante, lleno de sabor y perfecto para compartir en familia.
Canelones rellenos de carne o espinacas
Los canelones son una opción perfecta para un almuerzo festivo y algo más ligero. Podés rellenarlos con una mezcla de carne de res o cerdo, junto con un toque de ricota o bechamel, o bien optar por una versión vegetariana con espinacas y queso. Después, los cubrís con salsa de tomate y queso rallado y los horneás hasta que estén dorados y burbujeantes. ¡Son una delicia!
Lomo de cerdo a la mostaza y miel
Un lomo de cerdo asado es ideal para la Navidad, ya que es jugoso y fácil de preparar. Se puede marinar con una mezcla de mostaza, miel, ajo y hierbas como romero o tomillo, luego se hornea hasta que esté dorado y tierno. Acompañalo con una ensalada de manzana, nueces y queso de cabra, o unas papas al horno con romero para un toque rústico.
