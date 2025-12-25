Tres platos para el almuerzo de Navidad, según la inteligencia artificial

Tres platos ideales para el almuerzo de Navidad, según la inteligencia artificial

Arroz con mariscos

Un clásico que nunca falla. Podés hacer un arroz caldoso con mariscos (como gambas, mejillones, calamares y almejas) y darle un toque especial con un sofrito de cebolla, pimiento, tomate, ajo y un toque de azafrán para darle color y sabor. Es un plato vibrante, lleno de sabor y perfecto para compartir en familia.

Canelones rellenos de carne o espinacas

Los canelones son una opción perfecta para un almuerzo festivo y algo más ligero. Podés rellenarlos con una mezcla de carne de res o cerdo, junto con un toque de ricota o bechamel, o bien optar por una versión vegetariana con espinacas y queso. Después, los cubrís con salsa de tomate y queso rallado y los horneás hasta que estén dorados y burbujeantes. ¡Son una delicia!

Lomo de cerdo a la mostaza y miel

Un lomo de cerdo asado es ideal para la Navidad, ya que es jugoso y fácil de preparar. Se puede marinar con una mezcla de mostaza, miel, ajo y hierbas como romero o tomillo, luego se hornea hasta que esté dorado y tierno. Acompañalo con una ensalada de manzana, nueces y queso de cabra, o unas papas al horno con romero para un toque rústico.