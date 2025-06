La IA seleccionó los mejores videoclips de la historia: cuáles son

Las selecciones del Chat GPT

Para ChatGPT, la génesis de los videos musicales tales como los conocemos hoy fue en los '80. Para la plataforma, el primero destacado de la década es Thriller de Michael Jackson (1983), debido a que "revolucionó la industria" a partir de su "coreografía icónica y efectos especiales".

A continuación, ubicó a Take on me, de A-Ha (1985), destacando particularmente la innovadora idea que tuvo el director del clip cuando mezcló tomas de animación con acción real. En tercer lugar, destacó Sledgehammer de Peter Gabriel (1986), a causa de su "uso creativo del stop-motion y técnicas visuales experimentales".

Para cerrar los destacados de la primera década seleccionada, sumó a Like a prayer de Madonna, videoclip al que calificó como "controversial por sus imágenes religiosas y raciales, pero también muy influyente".

Embed - Madonna - Like A Prayer (Official Video)

La década de 1990: el videoclip más artístico

Esta década, a criterio de ChatGPT, fue la más significativa en cuanto a expresión artística a través del videoclip. Acá aparecen en la lista títulos como Smells Like Teen Spirit de Nirvana (1991), un clip que captura "la apatía juvenil de la época". También se posiciona Scream de Michael y Janet Jackson (1995), que es uno de los videos musicales "más caros de la historia".

La plataforma, asimismo, eligió en este periodo a All Is Full of Love de Björk (1999), al que definió como "visualmente impactante". Como bien explica en su respuesta, se trata de una "parodia de series policiales setenteras, muy influyente en estilo y edición.

La década del 2000: la viralización a través de internet

De acuerdo con los datos recolectados y procesados por ChatGPT, Here It Goes Again de OK Go (2006) marcó la primera década del nuevo milenio y fue uno de los primeros videoclips en hacerse viral en YouTube.

Para este período, también seleccionó a Bad Romance de Lady Gaga, ya que destacó que se trata de un video musical "visualmente provocador, con fuerte carga estética y narrativa oscura".

Embed - Lady Gaga - Bad Romance (Official Music Video)

Del 2010 a la actualidad: un cambio de narrativa

En esta etapa, la plataforma sólo sumó a Partition de Beyoncé (2016), gracias a que trata temáticas como racismo, feminismo y política y a This is America de Childish Gambino (2018) a causa de su crítica al racismo y la violencia que viven los estadounidenses.

Cabe aclarar que, al investigar un poco los videoclips que para ChatGPT son los más icónicos de la historia de la música, queda de manifiesto que los puso en orden cronológico y no meritorio. Además, es importante destacar que el listado no fue elaborado a partir de la cantidad de reproducciones que tuvo cada uno de ellos.