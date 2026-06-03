Las 7 maravillas de la República Argentina, según la Inteligencia Artificial

Este destino cuenta con más de 250 saltos de agua rodeados por la selva misionera y una enorme diversidad de especies. Además, su famosa Garganta del Diablo es uno de los puntos más visitados por turistas.

Glaciar Perito Moreno

El Glaciar Perito Moreno, ubicado en Santa Cruz dentro del Parque Nacional Los Glaciares, es otro de los lugares destacados por la inteligencia artificial.

Su enorme estructura de hielo, los tonos azulados y los famosos desprendimientos naturales hacen que sea una experiencia única dentro de la Patagonia argentina.

Quebrada de Humahuaca

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La Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, combina paisajes llenos de colores con historia y cultura ancestral.

Sus cerros, pueblos tradicionales y caminos de montaña la convierten en uno de los destinos más representativos del norte argentino.

Península Valdés

Ubicada en Chubut, la Península Valdés fue seleccionada por su gran riqueza natural y por ser uno de los mejores sitios para observar fauna marina.

Allí se pueden encontrar ballenas francas australes, pingüinos, lobos marinos y distintas especies que convierten al lugar en un atractivo único.

Aconcagua

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El Aconcagua, ubicado en Mendoza, es la montaña más alta de América y uno de los grandes símbolos naturales del país.

Con sus casi 7.000 metros de altura, atrae a montañistas de todo el mundo y también a turistas que buscan conocer paisajes de alta montaña.

Esteros del Iberá

Los Esteros del Iberá, en Corrientes, destacan por ser uno de los humedales más importantes de Sudamérica.

Este enorme ecosistema alberga aves, yacarés, carpinchos y una gran cantidad de especies que encuentran allí un refugio natural.

Monte Fitz Roy

El Monte Fitz Roy, ubicado en la Patagonia, completa la lista elaborada por la inteligencia artificial.

Sus montañas de granito, senderos y paisajes imponentes lo transformaron en un destino elegido por aventureros, fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Para la IA, estos siete lugares representan la diversidad de Argentina, desde la selva hasta los hielos patagónicos, pasando por montañas, humedales y paisajes únicos.