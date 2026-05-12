Según la inteligencia artificial, este es el mejor estado de ánimo para ser más productivo

Por otro lado, los modelos señalaron que niveles moderados de estrés pueden servir como impulso en períodos cortos. Sin embargo, la ansiedad constante, el agotamiento y la frustración prolongada terminan afectando el rendimiento mental, aumentando errores y reduciendo la capacidad cognitiva.

Hábitos que pueden hacerte más productivo, según la IA

La inteligencia artificial no solo analiza emociones y rendimiento, sino que también identificó cuáles son los hábitos más efectivos para mejorar la productividad. Entre las técnicas más recomendadas aparece el llamado time blocking, un método que propone organizar la jornada en bloques de trabajo de entre 50 y 90 minutos con pequeñas pausas para evitar el cansancio mental.

Los estudios realizados con sistemas de inteligencia artificial también destacan la importancia del entorno laboral. Trabajar en espacios ordenados, con buena luz natural y poco ruido puede mejorar notablemente la concentración. Además, sumar elementos que generen bienestar, como plantas o música suave, ayuda a sostener la motivación durante el día.

La alimentación, la hidratación y el descanso también influyen directamente en el rendimiento. Según distintos análisis de inteligencia artificial, dormir menos de siete horas, consumir exceso de azúcar o tomar poca agua afecta la capacidad de concentración. Por eso, recomiendan mantener horarios de sueño regulares y priorizar alimentos ricos en omega-3 y antioxidantes.